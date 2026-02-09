Alertă la Mamaia. O dronă a fost găsită pe plajă. Precizările ministrului Apărării

O dronă a fost găsită pe plajă în Mamaia, în apropiere de un hotel. Radu Miruță, ministrul Apărării, a precizat că, cel mai probabil, dispozitivul a fost adus de apă pe litoralul românesc din zona Ucrainei.

„Am trimis o echipă. Până când nu se face o expertizare rapidă, deocamdată nu putem ști dacă s-a prăbușit, când s-a prăbușit și în ce zonă s-a prăbușit. Este sigur că a fost adusă pe plajă de apă.

Vom vedea ce mai poate fi recuperat din traseul dronei. Pe componentele electronice se poate verifica traseul, când s-a prăbușit și unde s-a prăbușit”, a declarat ministrul Apărării la Antena 3 CNN.