Ilie Bolojan promite reducerea birocrației pentru firme. Ce măsuri simplifică Guvernul pentru companii

13 mart. 2026, 13:41, Știri politice
Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat un pachet de măsuri care ar trebui să reducă birocrația pentru companii și să facă mai ușor procesul de investiții în România. Principalele schimbări vizează avizele de mediu, autorizațiile de securitate la incendiu și procedurile pentru investițiile străine, domenii unde firmele s-au plâns de ani de zile de proceduri lente și complicate.

Avize de mediu mai rapide

Una dintre schimbările importante este reducerea termenelor pentru obținerea avizelor de mediu. În prezent, procesul poate dura peste patru luni, însă autoritățile spun că durata ar putea scădea la aproximativ 85 de zile.

Guvernul vrea și digitalizarea procedurilor: documentele pentru evaluarea impactului asupra mediului vor fi depuse într-un sistem informatic, iar investitorii vor putea urmări online stadiul dosarului și respectarea termenelor de către instituții.

Ideea este simplă: investițiile mari să nu mai fie blocate luni întregi în hârtii și avize.

Proceduri simplificate pentru securitatea la incendiu

Un alt capitol important este cel al autorizațiilor de securitate la incendiu. Sistemul actual obligă multe firme să obțină avize chiar și pentru proiecte cu risc scăzut, ceea ce a generat întârzieri și costuri suplimentare.

Noile reguli propun o abordare bazată pe risc: unele proiecte considerate cu risc redus nu vor mai avea nevoie de aviz, iar numărul dosarelor depuse ar putea scădea cu peste 40%.

În plus, termenele de analiză vor fi mai scurte, iar dacă autoritățile nu răspund la timp, va putea fi acordat un acord provizoriu pentru 60 de zile, astfel încât investițiile să nu rămână blocate.

Pentru proiecte repetitive, cum ar fi rețelele de magazine, se va putea obține un singur aviz valabil la nivel național, fără proceduri separate în fiecare județ.

Investiții mai ușor de aprobat

Guvernul vrea să simplifice și procedura de examinare a investițiilor străine. Cererile vor putea fi depuse online pe o platformă digitală, iar unele termene vor fi reduse.

De asemenea, pragul de investiții care trebuie analizate de o comisie specială ar putea crește de la 2 milioane la 5 milioane de euro. Scopul este reducerea numărului de proiecte care trebuie verificate și accelerarea investițiilor mari.

Executivul susține că aceste schimbări ar trebui să reducă timpii și costurile administrative pentru companii și să facă România mai atractivă pentru investiții.

Pentru mediul de business, problema nu este doar numărul mare de reguli, ci și durata mare a procedurilor. Dacă măsurile anunțate vor funcționa în practică, investițiile ar putea fi aprobate mai repede, iar firmele ar scăpa de o parte din birocrația care le încetinește proiectele.

„A fost aprobată ordonanța pentru simplificare și debirocratizare. Conține 3 reforme: autorizarea reformelor mari, autorizarea pe mediu și autorizarea pentru incendii.

Comisia pentru analizarea investițiilor străine: am ridicat pragul de avizare de la 2 milioane de euro la 5 milioane de euro, vor fi mai puține companii care trec pe la comisie. Am clarificat domeniile vizate. A fost redus substanțial termenul, prin eliminarea avizului suplimentar de la Consiliul Concurenței. Înseamnă o reducere de cel puțin 2 luni a termenului de avizare. Toate documentele vor fi depuse printr-o aplicație informatică.

Pe mediu, modificările înseamnă reduceri de termene, pentru depunerea documentelor, pentru analiza memoriului, pentru decizia de încadrare. Reducerea de termene înseamnă aproximativ 40 de zile, de la 125 de zile, la 85 zile. Vorbim de investiții mari. Va fi introdus un sistem informatic în care vor fi depuse documentele. Va putea fi urmărită respectarea termenelor.

La avizele de securitate la incendiu, va fi o avizare mai rapidă, bazată pe riscuri. Se va reduce cu peste 40% numărul de proiecte care vor fi depuse, a fost eliminată obligația obținerii acestui aviz pentru categoriile de risc scăzut. Toate termenele de avizare au fost reduse. Dacă angajații ISU nu emit la timp documentele, va exista răspundere disciplinară și se va considera un acord provizoriu de 60 de zile, ca companiile să nu fie blocate și să se poată face verificarea la fața locului dacă nu s-a putut emite documentația la timp. Pentru proiecte repetitive – rețele de magazine, va fi un acord unic, să nu se mai obțină avize în fiecare județ.

Măsurile vor reduce timpii, costurile administrative pe care le suportă firmele și vor fi cârlig pentru atragerea investițiilor în România”, a explicat premierul Ilie Bolojan, joi, după ședința de Guvern.

