Prima pagină » Știri politice » Pilotul de 30 de ani care a murit încercând să salveze un câine, avansat post-mortem de ministrul Apărării: „Zbor lin, Palf!”

Pilotul de 30 de ani care a murit încercând să salveze un câine, avansat post-mortem de ministrul Apărării: „Zbor lin, Palf!”

Olga Borșcevschi
13 mart. 2026, 14:26, Știri politice
Pilotul de 30 de ani care a murit încercând să salveze un câine, avansat post-mortem de ministrul Apărării: „Zbor lin, Palf!”

Căpitanul Octavian Palferenț, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, a fost avansat post-mortem la gradul de locotenent-comandor, potrivit anunțului făcut de ministrul Apărării, Radu Miruță.  

Pilotul de F-16 în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața marți după-amiază într-o bază aeriană din România, după ce a intervenit pentru a salva un câine căzut într-un bazin cu apă. În ciuda manevrelor de resuscitare și a intervenției echipajului medical, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„Un cer impecabil de albastru și senin, deasupra unui sat din Bacău, între munți. Așa am găsit azi locul de unde a plecat un copil cu visuri mari – Octavian, pilotul de F-16 care a murit la baza aeriană de la Fetești, încercând să salveze un câine.

Am fost aseară la locul unde s-a întâmplat necazul. A acționat din instinct. Și, din tot ce am aflat astăzi, nu a fost deloc o întâmplare. Soția lui, Simona, mi-a spus că pentru Octavian cele mai mari iubiri erau zborul, câinele familiei și ea.

Comandanții lui spun că era unul dintre cei mai promițători piloți de F-16 ai României. Eu l-am întâlnit în treacăt la Câmpia Turzii, dar abia acum am descoperit că, dincolo de pilotul extraordinar, Octavian era un om care răspândea lumină și bunătate în jurul lui.

Un băiat crescut la altar, plecat dintr-un sat mic ca să-și trăiască visul printre nori. Prea devreme – și într-un mod absurd – i s-au frânt aripile.
Scriu aceste rânduri după ce i-am cunoscut familia și apropiații. Cred că Octavian trebuie să rămână pentru noi toți o lecție: să ne descoperim pasiunea pentru care merită să trăim și să fim o bucurie pentru oamenii de lângă noi.

Știu că nu există cuvinte care să aline durerea familiei lui. Dar există gânduri bune care îi pot însoți și există responsabilitatea noastră de a face ceea ce Octavian a făcut până la ultima suflare: să răspândim bucurie și să fim mai atenți la sufletele celor de lângă noi.

Mult prea puțin pentru profesionalismul lui, dar ceea ce am mai putut face astăzi a fost avansarea in gradul de locotenent-comandor.
Zbor lin, Palf!”, a transmis Radu Miruță.

Căpitanul Octavian Palferenț era căsătorit și nu avea copii. Cazul este acum cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tragedie într-o bază aeriană din România. Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine. Cum s-a produs dezastrul

Volodimir Zelenski, în vizită la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Președintele Ucrainei s-a întâlnit și cu viitorii piloți F16 ai țării sale

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
16:16
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
CONTROVERSĂ Cum răspunde Ilie Bolojan profesorilor care amenință cu boicotul simulărilor pentru Examenele Naționale
15:56
Cum răspunde Ilie Bolojan profesorilor care amenință cu boicotul simulărilor pentru Examenele Naționale
FLASH NEWS Cum i-a răspuns Bolojan Olguței Vasilescu după ce primarul Craiovei s-a luat de mama premierului: Dacă tot ați venit până aici, puneți alte întrebări
15:41
Cum i-a răspuns Bolojan Olguței Vasilescu după ce primarul Craiovei s-a luat de mama premierului: Dacă tot ați venit până aici, puneți alte întrebări
REACȚIE Patrick André de Hillerin semnează un text dur după vizita lui Zelenski la București: Exista șansa să fim din cale afară de imbecili/ Ce dracu avem?/ Ce e cu noi?
15:11
Patrick André de Hillerin semnează un text dur după vizita lui Zelenski la București: Exista șansa să fim din cale afară de imbecili/ Ce dracu avem?/ Ce e cu noi?
FLASH NEWS Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „România încurajează creșterea investițiilor americane”
14:14
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „România încurajează creșterea investițiilor americane”
FLASH NEWS Ilie Bolojan promite reducerea birocrației pentru firme. Ce măsuri simplifică Guvernul pentru companii
13:41
Ilie Bolojan promite reducerea birocrației pentru firme. Ce măsuri simplifică Guvernul pentru companii
Mediafax
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Digi24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Cancan.ro
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat cum reușesc furnicile nocturne să călătorească
ACTUALITATE Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
16:21
Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
RELIGIE Duminica Sfintei Cruci este sărbătorită pe 15 martie. Ce tradiții există în această zi importantă din calendarul ortodox
16:08
Duminica Sfintei Cruci este sărbătorită pe 15 martie. Ce tradiții există în această zi importantă din calendarul ortodox
SPORT Președintele lui CFR, mesaj după ce s-a vorbit despre o alianță a Clujului în play-off
15:57
Președintele lui CFR, mesaj după ce s-a vorbit despre o alianță a Clujului în play-off
FLASH NEWS Cultul personalității lui Miruță continuă la USR. Acum partidul îl laudă pentru că-și face treaba la Ministerul Apărării. Care e ultima “realizare” a lui Miruță
15:50
Cultul personalității lui Miruță continuă la USR. Acum partidul îl laudă pentru că-și face treaba la Ministerul Apărării. Care e ultima “realizare” a lui Miruță
PODCAST ALTCEVA Începe un nou sezon „Altceva cu Adrian Artene”! Reputatul profesor doctor LAVINIA BÂRLOGEANU ne spune cum putem „învinge” MOARTEA și ce mesaje primim DE DINCOLO
15:34
Începe un nou sezon „Altceva cu Adrian Artene”! Reputatul profesor doctor LAVINIA BÂRLOGEANU ne spune cum putem „învinge” MOARTEA și ce mesaje primim DE DINCOLO
MILITAR Pentagonul publică imagini cu portavionul USS Abraham Lincoln după ce iranienii au pretins că l-au avariat
15:32
Pentagonul publică imagini cu portavionul USS Abraham Lincoln după ce iranienii au pretins că l-au avariat

Cele mai noi

Trimite acest link pe