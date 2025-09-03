Prima pagină » Știri politice » Cum vede Nicușor Dan colaborarea din interiorul COALIȚIEI: „Funcţionează şi merge înainte”

Cum vede Nicușor Dan colaborarea din interiorul COALIȚIEI: „Funcţionează şi merge înainte”

03 sept. 2025, 15:24, Știri politice
Cum vede Nicușor Dan colaborarea din interiorul COALIȚIEI: „Funcţionează şi merge înainte”

Președintele României, Nicușor Dan, transmite miercuri un mesaj de stabilitate după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare, organizată marți la Palatul Cotroceni. Șeful statului afirmă că, în ciuda tensiunilor apărute în ultimele zile, coaliția „funcționează și merge înainte”.

Întrebat de jurnaliști la Cernavodă cum vede situația actuală din interiorul coaliției, Nicușor Dan amintește că e vorba de o construcție politică complexă formată din 4 partide.

Ținând cont că sunt patru partide, plus un grup parlamentar, eu cred că coaliția asta funcționează bine, în momentul ăsta. Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo. Ce pot eu să vă spun, în momentul ăsta, este că coaliția funcționează și merge înainte”, spune șeful statului.

Chestionat dacă actuala formulă politică din arcul guvernamental va rezista în timp, Nicușor Dan răspunde cu o ironie: „Până când?”.

Reforma administrației locale, motiv de tensiuni în coaliție

Reforma administrației a creat tensiuni în coaliție în ultimele zile. Deși inițial prevăzută în pachetul 2, ea a fost scoasă în ultima clipă de pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri. Nici după coaliția de duminică, reforma administrației nu s-a găsit în proiectele asumate de guvernul Bolojan în Parlament. Pe surse s-a scurs informația cum că Ilie Bolojan ar fi amenințat chiar cu demisia din pricina acestei reforme.

Marți, Nicușor Dan a mediat conflictul într-o ședință cu liderii coaliției de la Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor Gândul, s-a stabilit să se înființeze un grup de lucru la nivel tehnic format din Cseke Attila, Marian Neacșu și Cătălin Predoiu care să definitiveze reforma administrației locale.

Foto/ Video: Facebook: Nicușor Dan

