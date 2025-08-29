🚨 Reforma ADMINISTRAȚIEI, amânată până duminică / Coaliția NU a dat undă verde / PACHETUL II trece de Guvern / Câți bani adună BOLOJAN cu noile reforme

19:15

„Reușește să rezolve probleme structurale”, spune Alexandru Nazare, despre pachetul fiscal adoptat de Guvern.

„România face un pas decisiv pentru a parcurge examenele din septembrie și octombrie (n.r. evaluarea Comisiei Europene) cu bine. Foarte multe din prevederile acestui pachet erau lucruri care fie erau în PNRR în varianta asumată cum 4 ani, care nu au fost duse la sfârșit, fie legate de insolvență, reguli noi pentru ANAF”.

Nazare se declară „optimist” cu privire la evaluarea Moody`s, din septembrie.

„Noul sistem de impozitare tratează acele cheltuieli sensibile ale multinaționalelor și atrage atenția unei mai bune monitorizări ale acestor cheltuieli”, mai spune ministrul.