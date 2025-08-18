Curs valutar 18 august 2025. Euro scade, LEUL se întărește

Curs valutar 18 august 2025. Banca Națională a României (BNR) a emis noile date pentru ziua de luni, 18 august, în cazul principalelor monede.

Leul se apreciază în raport cu moneda unică europeană. Astfel, potrivit cursului valutar de referință, anunțat luni de BNR, un euro a ajuns la 5,0588 lei față de 5,0628 lei cât a fost joi.

Dolarul a ajuns la 4,3326 lei, de la un curs de 4,3331 lei.

Lira sterlină este cotată de BNR la 5,8677 lei, față de 5,8856 lei.

Francul elvețian este cotat la 5,3652 lei, de la un curs de 5,3754 lei.

Aurul a fost cotat la 466,4968 lei pentru un gram, față de 467,5323 lei.

