Petrişor Peiu, predicţie sumbră pentru politicieni, în contextul evenimentelor din Venezuela: „Liderii incompetenți și corupți sfârșesc precum Maduro”

Economistul AUR, Petrişor Peiu, compară ceea ce s-a întâmplat în Venezuela cu România, într- o radiografie asupra politicilor duse de guvernul latino-american în ultimii 50 de ani comparativ cu situaţia din ţara naostră. Toate au condus la episodul de sâmbătă, în urma căruia armata SUA a atacat şi l-a capturat, arestat şi pus sub acuzaţie de narcoterorism pe preşedintele Nicolas Maduro şi pe soţia acestuia.

Liderul AUR scrie că „un regim democratic, incapabil să aducă prosperitate, a fost înlocuit de un partid socialist care s-a degradat treptat și care a bulversat economia bazată pe țiței”

„Conducerea economiei s-a politizat puternic, deciziile au fost luate de oameni lipsiți de carte și de cunoștințe, Venezuela a intrat într-o criză majoră. Răspunsul la criză al puterii a fost similar cu cel din România de anul trecut: candidați interziși, controlul politic total al instanței supreme, invalidarea unor alegeri, fraudarea alegerilor. Care va fi continuarea vom vedea, dar ceea ce contează este faptul că liderii incompetenți și corupți, care invalidează alegeri și interzic candidații opoziției, mai devreme sau mai târziu sfârșesc precum Maduro- nimeni nu îi va apăra vreodată!”, scrie Peiu, duminică, pe pagina de facebook.

