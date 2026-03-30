Dan Dungaciu (AUR) vorbește despre o umilință a României la Chișinău, de 27 martie: „Absențe oficiale și un eșec diplomatic de proporții”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu (medalion) / FOTO - AUR

Vineri, 27 martie 2026, a fost inaugurat în capitala Republicii Moldova, Chișinău Cimitirul Eroilor, un obiectiv de o puternică încărcătură istorică pentru memoria românească. La evenimentul care a avut loc în contextul marcării a 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România a participat o delegație a AUR, dar s-a desfășurat în absența totală a autorităților de la Chișinău și cu o reprezentare minimă din partea statului român.

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a calificat această absență drept o umilință națională și îl interpretează ca pe un semnal politic grav, care indică un eșec diplomatic și o lipsă de reacție a României.

„Pe 27 martie, Ziua Unirii Basarabiei cu Țara Mamă, ca de obicei, o masivă delegație a Alianței pentru Unirea Românilor, de peste 20 de persoane, a fost la Chișinău. Unul dintre motivele principale pentru care s-au dus acolo este participarea la inaugurarea Cimitirului Eroilor din Chișinău. Un loc și un monument de o profundă semnificație. Cimitirul a fost înființat în 1918, după Primul Război Mondial, ca loc de înmormântare pentru soldații căzuți în război. A fost amenajat la vremea respectivă cu capelă, cu intrare monumentală. Acolo au fost înmormântați cam 1.600 de soldați, în marea lor majoritate români, dar și de alte naționalități. În al Doilea Război Mondial au fost înhumați acolo inclusiv militari români căzuți în 1941. Regimul sovietic de ocupație a distrus complet acest loc. În anii 1950 a fost ras cu buldozerele și deasupra a fost construit un institut medical/spital de pneumologie. După 1990 au apărut niște mici inițiative, dar fără mult succes. A fost refăcut recent de Primăria Chișinăului și de Consiliul Județean Buzău și inaugurat pe 27 martie 2026. Am fost acolo. A fost o manifestație absolut impresionantă, o coregrafie de excepție, un moment pe care nu îl poți uita. Dar s-a întâmplat și ceva care ne-a șocat. Nu doar prezențele erau impresionante, dar mai ales absențele. Eram pe 27 martie 2026.
Niciun oficial al Puterii de la Chișinău nu a fost prezent. Niciun reprezentant al Președinției Republicii Moldova nu a fost acolo. Niciun oficial din partea Guvernului nu a venit la acea inaugurare”, a spus prim-vicepreședintele AUR.

Acesta descrie un sentiment de umilință, pe fondul unei reprezentări minime a României și al lipsei de reacție oficială: „Ca român, m-am simțit umilit. Ambasada României a fost reprezentată la cel mai redus nivel posibil. Atașatul militar și un oficial cu rang scăzut au fost prezenți. Nu au vorbit la manifestare. Nu s-au manifestat în niciun fel. Nu au schițat niciun gest, în timp ce alături erau zeci de reprezentanți români. Inclusiv politicieni cu funcții însemnate în Parlamentul României. A fost o situație de neimaginat. Un moment pe care nu l-am mai trăit niciodată”.

Situația este interpretată de Dan Dungaciu ca un eșec repetat, inclusiv prin comparație cu cazul statuii Regina Maria din 2025.

„Sentimentul pe care l-am avut a fost că suntem într-un război diplomatic. Cum se face că atunci când inaugurăm un obiectiv atât de important pentru memoria comună, nu a fost trimis niciun reprezentant oficial? Ce semnal politic este acesta? Autoritățile de la Chișinău n-au dorit să participe nici în 2026, nici în 2025. Pe 27 martie 2025 a fost inaugurată statuia Reginei Maria la Chișinău. Nici atunci nu a fost prezent niciun oficial. Nici din partea Președinției, nici din partea Guvernului, nici din Parlament. Nici măcar reprezentanți ai Ambasadei României nu au fost acolo oficial. Acest scenariu s-a repetat. Este un eșec pe linie”, a mai declarat prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.

Potrivit unui comunicat al AUR, această formațiunea politică a fost reprezentat la ceremoniile de la Chișinău de o puternică delegație din care au făcut parte Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele partidului, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere, Mihai Enache, liderul deputaților AUR, Laurențiu Plăeșu, vicepreședintele Senatului României, Cristina Dumitrescu – senator de Iași, președinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senat, generalul (r) Mircia Chelaru – senator de Argeș, Daniela Ștefănescu – senator de Bacău, Nicolae Vlahu – senator de Constanța, Ciprian Iacob – senator de Dâmbovița, Mihai Neamțu – deputat de Bihor, Mihai Pascariu – deputat de Arad, Florin Pușcașu – deputat de Suceava și Valeriu Munteanu – deputat de Dâmbovița, președinte al Comisiei Comune a Parlamentului României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

