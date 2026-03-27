Pe 27 martie se sărbătoresc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj emoționant românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

„Sărbătorim azi 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Sărbătorim și un prezent în care malurile Prutului sunt tot mai aproape – prin proiecte care schimbă viața fiecărui cetățean – de la grădinițe moderne și poduri ce ne conectează fizic, până la sprijinul necondiționat în parcursul nostru european”, a scris pe Facebook premierul de la Chișinău.

” Vorbim aceeași limbă, împărtășim aceleași valori și tradiții”

Alexandru Munteanu apreciază că România rămâne cel mai statornic și de încredere partener al Republicii Moldova.

„Vorbim aceeași limbă, împărtășim aceleași valori și tradiții și construim împreună un viitor în pace și prosperitate. Cea mai înălțătoare formă de a onora Ziua Unirii Basarabiei cu România este să continuăm munca începută: să fortificăm relațiile noastre economice, să asigurăm independența energetică a țării și să ne asigurăm că viitorul copiilor noștri este unul al libertății, într-o familie europeană unită. Pentru cei care doresc să descopere mai multe documente din acea perioadă, vă invit să consultați online dosarele din Fondul Sfatul Țării, disponibile pe https://arhiva.gov.md/fondul-727-sfatul-tarii-1917-1932/”, scrie șeful Guvernului de la Chișinău.

Oficialul mai transmite „La mulți ani” tuturor celor care simt și trăiesc românește pe ambele maluri ale Prutului.

AUTORUL RECOMANDĂ

108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Premierul Ilie Bolojan a depus coroane de flori la Mănăstirea Cernica

Suntem cu un pas mai aproape de unirea cu Republica Moldova? Un celebru politolog explică, în exclusivitate pentru Gândul, de ce anul 2026 seamănă cu momentul Marii Uniri din 1918. „Nu exclud nicio variantă”