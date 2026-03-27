Prima pagină » Știri politice » Maia Sandu, la 108 de la Unirea Basarabiei cu România: Unirea a însemnat o reîntoarcere vitală în familie

Maia Sandu, la 108 de la Unirea Basarabiei cu România: Unirea a însemnat o reîntoarcere vitală în familie

Olga Borșcevschi
Maia Sandu, la 108 de la Unirea Basarabiei cu România: Unirea a însemnat o reîntoarcere vitală în familie

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 27 martie. Ea a subliniat că Unirea de la 1918 a avut un rol esențial în păstrarea identității naționale și apropierea de valorile europene.

Maia Sandu a descris Unirea din 1918 drept un moment definitoriu pentru parcursul istoric al Republicii Moldova.

„La 27 martie marcăm un eveniment care ne definește neamul. După o lungă ocupație a pământului nostru de Imperiul Rus, care a încercat să ne șteargă identitatea, limba, demnitatea națională”, transmite Maia Sandu pe Facebook, adăugând: „Unirea din 1918 a însemnat o reîntoarcere vitală în familie”.

Sursa foto: mae.ro

Maia Sandu mai spune Unirea a oferit forța necesară pentru ca populația să își păstreze identitatea în fața ocupației sovietice.

„Adevărul istoric trebuie știut și rostit”

„Adevărul istoric trebuie știut și rostit: pasul curajos de acum 108 ani a dat neamului nostru puterea de a rezista identitar în fața ocupației sovietice ulterioare, de a-și duce mai departe tradițiile, limba română, de a-și cere locul binemeritat ca parte a lumii libere”, spune lidera de la Chișinău.

Ea a evidențiat și relația actuală dintre România și Republica Moldova, evidențiind rolul Bucureștiului în dezvoltarea Moldovei și parcursul său european.

„Chiar dacă timpurile vitrege ne-au despărțit, România ne este aproape, cu grijă și sprijin constant. Cu România la braț, vom reuși să îndeplinim dezideratul generației noastre – să revenim în familia europeană, să ne modernizăm și să ne protejăm democrația și pacea”, a adăugat șefa statului.

Sursa foto: Mediafax

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

