Prima pagină » Știri politice » Daniel Băluță intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. „Sunt încrezător că, la aceste alegeri, oamenii vor vota rezultate”

Oana ZvobodăOlga Borșcevschi
15 nov. 2025, 11:51, Știri politice
Galerie Foto 18
12:18

Gabriela Firea, prezentă la depunerea candidaturii lui Băluță

„Ne dorim pentru București un primar cu multă experiență administrativă”, spune fosta șefă a PSD București, Gabriela Firea, prezenta și ea la depunerea candidaturii lui Băluță.

12:05

Daniel Băluță: „Vreau să mulțumesc tuturor bucureștenilor care au semnat pentru candidatura mea”

Candidatul PSD le-a mulțumit tuturor bucureștenilor care i-au dat încrederea și au semnat pentru candidatura sa, dar și celor care nu au semnat pentru candidatura sa.

„Lucrurile pe care le-am ascultat, lucrurile pe care le-am văzut în dialogul cu ei, sunt convins că mă vor ajuta foarte mult în continuare. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei, vreau să le mulțumesc voluntarilor pentru efortul deosebit pe care l-am făcut în această perioadă. Sunt încrezător datorită acestei energii deosebite pe care o simt. Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate. Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraș și ceea ce înseamnă rezultatele. Pentru că suma comunităților de care ne-am ocupat pentru a avea o viață mai bună, investițiile pe care le-am făcut în infrastructură, investițiile pe care le-am făcut în spitale, școlile, liceele, grădinițele, stația de pompieri, unitățile de primiri urgențe, toate acestea sunt realități, nu sunt doar cuvinte”, a spus Băluță, la depunerea candidaturii.

El a făcut apel ca bucureștenii să iasă la vot pe data de 7 decembrie.

„Vă rog să din tot sufletul să fiți prezenți pe data de 7 decembrie la vot. Doar împreună putem atinge aceste obiective”, a mai spus Băluță.

12:00

Daniel Băluță a ajuns la sediul BEM

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat al social-democraților pentru alegerile la Primăria Capitalei a ajuns la Biroul Electoral Municipal.

El este însoțit de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, și mai mulți lideri social-democrați, printre care Florin Manole, Diana Tușa, Rareș Hopincă, Mihai Ghigiu, Robert Cazanciuc.

Daniel Băluță, noul președinte al PSD București, și-a depus sâmbătă dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București.

Vezi galeria foto
18 poze

Luni seară se închide perioada de depunere a semnăturilor, iar campania electorală începe oficial pe 22 noiembrie.

Alegerile parțiale pentru fotoliul de primar general vor avea loc pe 7 decembrie, iar campania se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7:00.

