Sorin Grindeanu a vorbit despre scenariul pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Disputate aproape în patru.” Care este atuul lui Daniel Băluță, dezvăluit de șeful PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD, spune că alegerile pentru Primăria Capitalei sunt disputate „aproape în patru”, pentru că și Anca Alexandrescu are „un procent destul de mare.” Răspunsul lui Sorin Grindeanu a venit la întrebarea cine crede că este principalul contracandidat al lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc în data de 7 decembrie.
Grindeanu a mai spus, la ProTv că îi e greu să anticipeze ce procent din populație va participa la vot pentru a alege primarul Capitalei, dar că Băluță „știe să ducă această campanie electorală” și va vorbi „despre administrație și mai puțin despre politică.” De asemenea, Sorin Grindeanu a precizat că Daniel Băluță nu va răspunde eventualelor atacuri.
Președintele PSD a fost întrebat dacă susține ideea ca bugetul Capitalei să revină într-un singur loc și de acolo să fie împărțite resursele. Sorin Grindeanu a răspuns însă că se va respecta referendumul de anul trecut.
Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu – susținută de AUR. Unul dintre ei va fi următorul primar general.
Sursă foto: Colaj Gândul
