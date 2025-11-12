Sorin Grindeanu a vorbit despre scenariul pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Disputate aproape în patru.” Care este atuul lui Daniel Băluță, dezvăluit de șeful PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD, spune că alegerile pentru Primăria Capitalei sunt disputate „aproape în patru”, pentru că și Anca Alexandrescu are „un procent destul de mare.” Răspunsul lui Sorin Grindeanu a venit la întrebarea cine crede că este principalul contracandidat al lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc în data de 7 decembrie.

Grindeanu a mai spus, la ProTv că îi e greu să anticipeze ce procent din populație va participa la vot pentru a alege primarul Capitalei, dar că Băluță „știe să ducă această campanie electorală” și va vorbi „despre administrație și mai puțin despre politică.” De asemenea, Sorin Grindeanu a precizat că Daniel Băluță nu va răspunde eventualelor atacuri.

Președintele PSD a fost întrebat dacă susține ideea ca bugetul Capitalei să revină într-un singur loc și de acolo să fie împărțite resursele. Sorin Grindeanu a răspuns însă că se va respecta referendumul de anul trecut.

Mizele alegerilor la Capitală

Primarul Capitalei este al doilea cel mai votat om din România, după președintele țării;

Primăria Generală este o rampă pentru Cotroceni. Doi primari au ajuns președinți în ultimii 20 de ani;

Noul primar va putea decide repartizarea impozitelor locale colectate de la bucureșteni la sectoare, în baza referendumului organizat anul trecut de Nicușor Dan;

Primarul General poate deveni următorul lider al partidului care l-a susținut în alegeri.

Cine va fi urmașul lui Nicușor Dan?

Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu – susținută de AUR. Unul dintre ei va fi următorul primar general.

Daniel Băluță (PSD) este cotat cel mai bine în sondaje

În privința preferințelor electorale, sondajul Avangarde îl plasează pe primul loc pe primarul sectorului 4, Daniel Băluță (PSD) cotat cu 25% din intențiile de vot iar pe locul 2 pe Ciprian Ciucu (PNL, primar sector 6) cu 23%.

Cătălin Drulă (USR) ar fi pe locul 3 al preferințelor electoratului cu doar 18% iar pe locul 4 – Anca Alexandrescu, independent – cu 16%.

Cristian Popescu Piedone (PNRR) este cotat cu doar 8% intenție de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Capitală, iar Vlad Gheorghe (DREPT) ar obține 4%, Ana Ciceală (SENS)- 3% și Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) -2%.

