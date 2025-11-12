Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu a vorbit despre scenariul pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Disputate aproape în patru.” Care este atuul lui Daniel Băluță, dezvăluit de șeful PSD

Sorin Grindeanu a vorbit despre scenariul pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Disputate aproape în patru.” Care este atuul lui Daniel Băluță, dezvăluit de șeful PSD

12 nov. 2025, 18:32, Actualitate

Sorin Grindeanu, președintele PSD, spune că alegerile pentru Primăria Capitalei sunt disputate „aproape în patru”, pentru că și Anca Alexandrescu are „un procent destul de mare.” Răspunsul lui Sorin Grindeanu a venit la întrebarea cine crede că este principalul contracandidat al lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc în data de 7 decembrie.

Grindeanu a mai spus, la ProTv că îi e greu să anticipeze ce procent din populație va participa la vot pentru a alege primarul Capitalei, dar că Băluță „știe să ducă această campanie electorală” și va vorbi „despre administrație și mai puțin despre politică.” De asemenea, Sorin Grindeanu a precizat că Daniel Băluță nu va răspunde eventualelor atacuri.

Președintele PSD a fost întrebat dacă susține ideea ca bugetul Capitalei să revină într-un singur loc și de acolo să fie împărțite resursele. Sorin Grindeanu a răspuns însă că se va respecta referendumul de anul trecut.

Mizele alegerilor la Capitală

  • Primarul Capitalei este al doilea cel mai votat om din România, după președintele țării;
  • Primăria Generală este o rampă pentru Cotroceni. Doi primari au ajuns președinți în ultimii 20 de ani;
  • Noul primar va putea decide repartizarea impozitelor locale colectate de la bucureșteni la sectoare, în baza referendumului organizat anul trecut de Nicușor Dan;
  • Primarul General poate deveni următorul lider al partidului care l-a susținut în alegeri.

Cine va fi urmașul lui Nicușor Dan?

Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu – susținută de AUR. Unul dintre ei va fi următorul primar general.

Daniel Băluță (PSD) este cotat cel mai bine în sondaje

  • În privința preferințelor electorale, sondajul Avangarde îl plasează pe primul loc pe primarul sectorului 4, Daniel Băluță (PSD) cotat cu 25% din intențiile de vot iar pe locul 2 pe Ciprian Ciucu (PNL, primar sector 6) cu 23%.
  • Cătălin Drulă (USR) ar fi pe locul 3 al preferințelor electoratului cu doar 18% iar pe locul 4 – Anca Alexandrescu, independent – cu 16%.
  • Cristian Popescu Piedone (PNRR) este cotat cu doar 8% intenție de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Capitală, iar Vlad Gheorghe (DREPT) ar obține 4%, Ana Ciceală (SENS)- 3% și Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) -2%.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Nidia Moculescu, îngenuncheată de durere, la moartea părintelui ei / „Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Abraham Maslow, omul care ne-a arătat cum să ne împlinim potențialul. „Scopul principal al psihoterapiei ar trebui să fie integrarea sinelui”