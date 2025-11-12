Prima pagină » Actualitate » Cel mai nou sondaj arată că Daniel Băluță este favorit în cursa pentru Primăria Capitalei

Cel mai nou sondaj arată că Daniel Băluță este favorit în cursa pentru Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), este favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde la începutul lunii noiembrie 2025. Băluță conduce atât la intenția de vot, cât și în percepția publicului în ceea ce privește câștigătorul probabil al alegerilor din 7 decemrbie. El este urmat la câteva procente distanță de candidatul PNL, Ciprian Ciucu, iar pe locul trei se plasează candidatul USR, Cătălin Drulă.

Pe locul patru se situează Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR, cu 17%, urmată de Vlad Gheorghe (independent), cu 5%, Ana Ciceală (SENS), CU 4%, Virgil Alexandru Zidaru (independent), cu 4% și Liviu Negoiță (PUSL), cu 3%.

Potrivit datelor Avangarde, 88% dintre respondenți au indicat deja un candidat, ceea ce arată că opțiunile alegătorilor din Capitală sunt deja aproape formate, cu mai puțin de o lună înainte de alegeri.

Întrebați „indiferent cu cine votați, cine va fi viitorul primar?”, ierarhia rămâne similară, dar cu un avans mai mare pentru Băluță:

  • Daniel Băluță – 30%
  • Ciprian Ciucu – 19%
  • Cătălin Drulă – 15%
  • Anca Alexandrescu – 12%
  • Ana Ciceală – 3%
  • Vlad Gheorghe – 3%
  • Virgil Alexandru Zidaru – 2%
  • Altul – 5%
  • NS/NR – 11%

Interesul pentru alegeri

La întrebarea dacă știu că pe 7 decembrie au loc alegeri:

  • 82% au răspuns DA
  • 16% NU știau
  • 2% NS/NR

Date tehnice (metodologia sondajului)

  • Univers: populația adultă (18+), neinstituționalizată, Municipiul București
  • Volum eșantion: 1.080 respondenți
  • Metodă de culegere: interviu față-în-față (door to door)
  • Perioada de colectare a datelor: 2 – 7 noiembrie 2025
  • Marja de eroare: ± 3,2%
  • Nivel de încredere: 95%
  • Reprezentativitate: eșantion reprezentativ pentru populația adultă din București

