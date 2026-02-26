Prima pagină » Știri politice » Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România. Când își va prelua oficial funcția

26 feb. 2026, 10:02, Știri politice
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Nominalizat oficial în luna iunie de președintele Donald Trump pentru funcție, Nirenberg urmează să îi prezinte scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan, iar apoi să preia conducerea Ambasadei SUA la București. 

Noul ambasador, despre care președintele Trump afirma că are o experiență de 40 de ani în politica externă, a fost nominalizat oficial de liderul de la Casa Albă, pe 16 iunie, pentru postul de ambasador în România. Acum, Ambasada SUA la București a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care confirmă faptul că Darryl Nirenberg a depus jurământul în caitate de ambasador al Statelor Unite în România.

„Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la București așteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic și durabil dintre Statele Unite și România. El își va prelua oficial funcția după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui României.”, a posta Ambasada SUA la București pe Facebook.

Noul ambasador de la București a primit laude din partea lui Donald Trump

Președintele Donald Trump a declarat, în mai 2025, că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA ala București, i-a lăudat experiența și a spus că acesta va ajuta la consolidarea legăturilor dintre România și Statele Unite.

„Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate. Darryl are 40 de ani de experienţă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului. Un mândru absolvent al Universităţii Colgate şi al Facultăţii de Drept a Universităţii George Whashington, Darryl a fost şi va continua să fie un susţinător neobosit al agendei mele America First (America mai întâi). El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Donald Trump. 

