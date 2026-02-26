Prima pagină » Actualitate » Radu Miruţă nu se poate hotărî dacă a absolvit Dreptul sau nu. Are studiile în CV, dar în sala de judecată susţine că nu le are

Radu Miruţă nu se poate hotărî dacă a absolvit Dreptul sau nu. Are studiile în CV, dar în sala de judecată susţine că nu le are

Luiza Dobrescu
26 feb. 2026, 09:54, Actualitate

Radu Miruţă nu se poate hotărî dacă a absolvit o facultate de Drept sau, nu, pare să fie concluzia la care a ajuns Libertatea, într-un articol recent. Actualul viceprim-ministru şi ministru al Apărării Naţionale a declarat în mai multe ocazii că a făcut Dreptul „ca hobby”. Poziţiile sale categorice cu privire la pensiile magistraţilor au fost acelea care au atras atenţia, mai ales că Miruţă a declarat că „„USR a anunţat că va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei, să scriem cu tipar în Constituţie că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ”.

După afirmaţiile din octombrie 2025 cu privire la referendumul împotriva pensiilor magistraţilor,  în noiembrie, acelaşi Miruţă reitera ideea declanşării procedurii de eliminare prin vot a acestui privilegiu care „nu este un drept pe care l-au primit la botez”.

Potrivit celor de la Libertatea, Miruţă face o confuzie atunci când a scris pe facebook că magistraţii nu merită pensii speciale din cauza dosarelor întârziate şi a infractorilor cărora li se prescriu pedepsele,

„Nu, la militari nu se taie pensiile, pentru că (…) nu sunt în situaţia cu pensii de zeci de mii de euro pe lună, militarii nu sunt în situaţia cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-au prescris pedepsele”, scria ministrul MApN, ca o comparaţie între pensiile militarilor şi cele ale magistraţilor.

Pentru un absolvent de Drept, fie chiar ca hobby, Miruţă pierde din vedere faptul că nu pedepsele se prescriu, ci răspunderea penală a inculpatului care, la finalul unui proces, ar putea primi o pedeapsă sau, dimpotrivă, o achitare.

Iar prescripția răspunderii penale nu este dată de magistrat, el doar o constată. Prescripţia este o consecință a impasibilității puterii legislative, care a omis să modifice Codul Penal între deciziile CCR din 2018 şi 2022.

Perioadă în care inclusiv Radu Miruță ocupa un post de parlamentar, din partea USR, msi scriu cei de la Libertatea.

Ministrul Apărării semnează o carte cu specializarea „Dreptul familiei”, împreună cu tatăl său

Potrivit anchetei celor de la Libertatea, Miruţă ar fi fost admis pe locurile cu taxă ale Universității Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu-Ştiinţe Juridice, în 2004, entitate privată, în timp ce s-a mai înscris şi la o facultate de stat cu profil Electronică a Universităţii Politehnice din Bucureşti.

Ziariştii de la Libertatea au solicitat universităţii private informaţii cu privire la studiile ministrului şi au aflat că a urmat „specializare Drept, forma de învățământ – ZI”, unde durata studiilor era de 4 ani.

Miruţă a urmat două facultăţi, în paralel, în timp la zi, având în vedere că una era la Bucureşti şi una la Târgu Jiu, adică la 300 km depăratre una de alta. Însă, regulamentul instituţiei de învăţământ superior prevedea ca lucrările de laborator sau activităţile practice să poată fi recuperate cu ajutorul unei „taxe de refacere”, iar studenţii beneficiau şi de materiale didactice gratuit, ca şi în cazul studiilor la distanţă.

Potrivit CV-ului, în perioada 2004-2008, Radu Miruţă a fost student la două facultăţi, a deschis şi câteva afaceri şi mai avea şi două locuri de muncă.

Probabil din acest motiv nu a susţinut examenul de licenţă imediat ce a terminat facultatea ci anul următor, cu lucrarea „Autentificarea înscrisurilor” şi a fost coordonată de lect. univ. dr. Titu Ionaşcu, notar de profesie şi coleg cu tatăl său, judecătorul Gheorghe Miruţă. Potri vit Libertatea, cei doi au fost colegi şi înainte de 1989, în calitate de jurişti la Consiliul Popular al Municipiului Târgu Jiu, dar şi la începutul anilor 2000, când profesau ca judecători la Tribunalul Gorj.

Ministrul Miruţă este şi autorul unei cărţi pe care o semnează alături de tatăl său, de specialitate în „Dreptul familiei”, la Editura Universitaria din Craiova.

Volumul a apărut în 2007, perioadă în care Radu Miruță era student la Facultatea de Ştiințe Juridice, iar tatăl conducea Tribunalul Gorj. Lucrarea  are 292 de pagini şi este  înscrisă şi în catalogul Bibliotecii Naționale a României.

Judecătorul Gheorghe Miruţă a ocupat, înainte de 1989, funcţia de secretar al Biroului Executiv al Consiliului Popular al comunelor Prigoria şi Bumbeşti-Jiu, apoi a fost şef al Sectorul administraţiei locale de stat şi secretariat din cadrul Consiliului Popular al Municipiului Târgu Jiu. A devenit judecător în iunie 1996.

În 2009, CSM i-a admis cererea de recunoaştere ca vechime în magistratură a anilor în care lucrase ca jurist, în perioada comunistă. În 2010, Gheorghe Miruţă s-a pensionat din magistratură, la 57 de ani.  În 2016, el a cerut să fie reîncadrat în funcția de judecător, dar CSM i-a respins solicitarea.
Anii au trecut, iar Radu Miruţă a uitat dacă a absolvit sau, nu, Dreptul. Aflat într-o sală de judecată unde avea proces împotriva unui ziarist local, Miruţă spune că el nu are studii juridice(minutul 17.08).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice

Război total între sindicaliști și Radu Miruță din cauza programului SAFE: „A devenit apostolul programului european. Ne-am săturat de minciuni”

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Ții post? Ce greșeli alimentare să eviți pentru a nu îți afecta digestia și starea de energie în cele 40 de zile
10:49
Ții post? Ce greșeli alimentare să eviți pentru a nu îți afecta digestia și starea de energie în cele 40 de zile
EXTERNE Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE. Țara nordică înghețase negocierile de aderare în 2013
10:37
Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE. Țara nordică înghețase negocierile de aderare în 2013
INCIDENT Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina în șanț
10:34
Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina în șanț
SPORT Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță”
10:34
Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță”
FLASH NEWS Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis”
10:09
Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis”
EXTERNE Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
09:57
Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Motivul real pentru care Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Invențiile invizibile fără de care lumea modernă s-ar opri: de la GPS la fibra optică
CONTROVERSĂ „Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
10:43
„Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
Gândul de Vreme Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul
10:39
Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul
DIPLOMAȚIE Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
10:12
Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
ECONOMIE Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024
10:09
Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024
ULTIMA ORĂ Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România. Când își va prelua oficial funcția
10:02
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România. Când își va prelua oficial funcția
ANALIZA de 10 Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
10:00
Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe