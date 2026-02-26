Radu Miruţă nu se poate hotărî dacă a absolvit Dreptul sau nu. Are studiile în CV, dar în sala de judecată susţine că nu le are

Radu Miruţă nu se poate hotărî dacă a absolvit o facultate de Drept sau, nu, pare să fie concluzia la care a ajuns Libertatea, într-un articol recent. Actualul viceprim-ministru şi ministru al Apărării Naţionale a declarat în mai multe ocazii că a făcut Dreptul „ca hobby”. Poziţiile sale categorice cu privire la pensiile magistraţilor au fost acelea care au atras atenţia, mai ales că Miruţă a declarat că „„USR a anunţat că va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei, să scriem cu tipar în Constituţie că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ”.

După afirmaţiile din octombrie 2025 cu privire la referendumul împotriva pensiilor magistraţilor, în noiembrie, acelaşi Miruţă reitera ideea declanşării procedurii de eliminare prin vot a acestui privilegiu care „nu este un drept pe care l-au primit la botez”.

Potrivit celor de la Libertatea, Miruţă face o confuzie atunci când a scris pe facebook că magistraţii nu merită pensii speciale din cauza dosarelor întârziate şi a infractorilor cărora li se prescriu pedepsele,

„Nu, la militari nu se taie pensiile, pentru că (…) nu sunt în situaţia cu pensii de zeci de mii de euro pe lună, militarii nu sunt în situaţia cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-au prescris pedepsele”, scria ministrul MApN, ca o comparaţie între pensiile militarilor şi cele ale magistraţilor.

Pentru un absolvent de Drept, fie chiar ca hobby, Miruţă pierde din vedere faptul că nu pedepsele se prescriu, ci răspunderea penală a inculpatului care, la finalul unui proces, ar putea primi o pedeapsă sau, dimpotrivă, o achitare.

Iar prescripția răspunderii penale nu este dată de magistrat, el doar o constată. Prescripţia este o consecință a impasibilității puterii legislative, care a omis să modifice Codul Penal între deciziile CCR din 2018 şi 2022.

Perioadă în care inclusiv Radu Miruță ocupa un post de parlamentar, din partea USR, msi scriu cei de la Libertatea.

Ministrul Apărării semnează o carte cu specializarea „Dreptul familiei”, împreună cu tatăl său

Potrivit anchetei celor de la Libertatea, Miruţă ar fi fost admis pe locurile cu taxă ale Universității Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu-Ştiinţe Juridice, în 2004, entitate privată, în timp ce s-a mai înscris şi la o facultate de stat cu profil Electronică a Universităţii Politehnice din Bucureşti.

Ziariştii de la Libertatea au solicitat universităţii private informaţii cu privire la studiile ministrului şi au aflat că a urmat „specializare Drept, forma de învățământ – ZI”, unde durata studiilor era de 4 ani.

Miruţă a urmat două facultăţi, în paralel, în timp la zi, având în vedere că una era la Bucureşti şi una la Târgu Jiu, adică la 300 km depăratre una de alta. Însă, regulamentul instituţiei de învăţământ superior prevedea ca lucrările de laborator sau activităţile practice să poată fi recuperate cu ajutorul unei „taxe de refacere”, iar studenţii beneficiau şi de materiale didactice gratuit, ca şi în cazul studiilor la distanţă.

Potrivit CV-ului, în perioada 2004-2008, Radu Miruţă a fost student la două facultăţi, a deschis şi câteva afaceri şi mai avea şi două locuri de muncă.

Probabil din acest motiv nu a susţinut examenul de licenţă imediat ce a terminat facultatea ci anul următor, cu lucrarea „Autentificarea înscrisurilor” şi a fost coordonată de lect. univ. dr. Titu Ionaşcu, notar de profesie şi coleg cu tatăl său, judecătorul Gheorghe Miruţă. Potri vit Libertatea, cei doi au fost colegi şi înainte de 1989, în calitate de jurişti la Consiliul Popular al Municipiului Târgu Jiu, dar şi la începutul anilor 2000, când profesau ca judecători la Tribunalul Gorj.

Ministrul Miruţă este şi autorul unei cărţi pe care o semnează alături de tatăl său, de specialitate în „Dreptul familiei”, la Editura Universitaria din Craiova.



Volumul a apărut în 2007, perioadă în care Radu Miruță era student la Facultatea de Ştiințe Juridice, iar tatăl conducea Tribunalul Gorj. Lucrarea are 292 de pagini şi este înscrisă şi în catalogul Bibliotecii Naționale a României.

Judecătorul Gheorghe Miruţă a ocupat, înainte de 1989, funcţia de secretar al Biroului Executiv al Consiliului Popular al comunelor Prigoria şi Bumbeşti-Jiu, apoi a fost şef al Sectorul administraţiei locale de stat şi secretariat din cadrul Consiliului Popular al Municipiului Târgu Jiu. A devenit judecător în iunie 1996.

În 2009, CSM i-a admis cererea de recunoaştere ca vechime în magistratură a anilor în care lucrase ca jurist, în perioada comunistă. În 2010, Gheorghe Miruţă s-a pensionat din magistratură, la 57 de ani. În 2016, el a cerut să fie reîncadrat în funcția de judecător, dar CSM i-a respins solicitarea.

Anii au trecut, iar Radu Miruţă a uitat dacă a absolvit sau, nu, Dreptul. Aflat într-o sală de judecată unde avea proces împotriva unui ziarist local, Miruţă spune că el nu are studii juridice(minutul 17.08).

