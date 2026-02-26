Liberalul Viorel Cataramă susține opoziția internă împotriva lui Bolojan. „Niciun compromis cu progresiștii”/”Nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR”

„Niciun compromis cu progresiștii”, spune liberalul Viorel Cataramă atunci când este întrebat de o eventuală fuziune PNL-USR. Ba mai mult, omul de afaceri spune că, pentru prima dată, în interiorul partidului se conturează o opoziţie faţă de preşedintele Ilie Bolojan.

Invitat la emisiunea Culisele Statului Paralel, de la Realitatea Plus, liberalul spune că în interiorul partidului a început să prindă contur „o opoziţie împotriva şefului de partid care este şiprim-ministru” din cauza unei divergenţe ideologice majore, scrie realitatea.net.

Cataramă mai cere o delimitare clară a PNL faţă de USR şi respinge orice asociere cu progresiştii.

„Pentru a clarifica, pentru că această mișcare a pornit, după părerea mea, percepută de opinia publică ca o răfuială între persoane sau între găști. Nu e asta. Noi vrem să rupem orice compromis cu progresiștii, cu USR-ul. Nu avem ce guverna, PNL cu USR. Niciun compromis cu progresiștii. Adversarii ideologici ai conservatorilor sunt progresiștii, nu ai ce să discuți, nu ai ce compromis să faci cu ei”.

„Nu poți sub nicio formă să relansezi economia prin creșterea fiscalității”

Relansarea economică a lui Bolojan, în opinia lui Cataramă, nu s-ar susţine din punct de vedere economic.

„Declarațiile publice că relansăm România nu au un substrat sau o susținere economică. Nu poți să relansezi economic cu o politică națională care încurajează importurile și împrumuturile și descurajează exporturile, producția, agricultura și serviciile în România. Și nu poți sub nicio formă să relansezi economia prin creșterea fiscalității. Relansarea economiei se face numai prin scăderea fiscalității, de aia noi suntem un grup de oameni în PNL care solicităm revenirea la un nivel rezonabil al taxelor pe proprietate, revenirea la TVA, revenirea la impozitarea IMM-urilor”, mai spune Cataramă, citat de Realitatea.net.

Nu la fel de categoric este omul de afaceri liberali atunci când vine vorba de o eventuală colaborare cu AUR.

„Vreau să vă reamintesc că acum câteva luni eu am fost printre primii din PNL care am spus și am declarat public că eu nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR, având în vedere caracterul de partid de dreapta, partid conservator care PNL ar trebui să fie. Și vă spun din nou, că asta e opinie, sigur, e opinie personală pe care trebuie să o discutăm în interiorul partidului, dar eu astăzi, când vorbesc cu dumneavoastră, nu văd de ce PNL nu poate colabora pe anumite niveluri, în anumite direcții, cu AUR. Asta pentru că avem, dacă adoptăm doctrina conservatoare, foarte multe puncte în comun”, mai scrie Realitatea.net.

