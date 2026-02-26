Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: PSD își încordează din nou mușchii pe care nu-i are

Ion Cristoiu: PSD își încordează din nou mușchii pe care nu-i are

26 feb. 2026, 11:00, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că „PSD își încordează din nou mușchii pe care nu-i are”.

„Ca tot analistul care face chestia asta din 1990, în dimineața asta m-am uitat peste presă, peste site-urile principale să văd ce se mai întâmplă. Am citit titluri: «Sorin Grindeanu aruncă în aer acordul coaliției de guvernare după 8 luni»; «PSD, gata să arunce în aer coaliția. Sorin Grindeanu anunță referendum intern referitor la USR și Bolojan»; «Grindeanu critică relația cu Bolojan și USR»; «Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan, premier»; «Grindeanu agită, iar, coaliția. PSD va decide dacă îl susține pe Bolojan și dacă rămâne în guvern cu USR, care „și-a făcut campanie cu plăcuța suedeză”»; «Grindeanu face referendum în PSD, dacă îl mai vrea premier pe Bolojan».

«Aoleu!», mi-am zis. Tocmai mă pregăteam să plec la tratamentul obișnuit pentru a-mi îndrepta umărul dislocat pe gheață și citind asta am zis că nu mă mai duc, trebuie să stau acasă să urmăresc televiziune, breaking news-uri, deoarece, gata, coaliția se rupe. Mi-am amintit că, în aceiași termeni, conducerea PSD și Sorin Grindeanu vorbesc despre plecarea din coaliție, debarcarea lui Ilie Bolojan, ruperea coaliției chiar de când s-a înființat coaliția”, a spus Ion Cristoiu.

„O tragere pe sfoară a electoratului PSD”

„La început, am luat în serios. Când am văzut că ditamai consiliul politic național dă un comunicat potrivit căruia PSD cere măsuri de protecție sociale, în plină austeritate, și că această poziție este nenegociabilă, am zis gata. (…) Nu s-a întâmplat nimic. Însă, am luat cel mai mult în serios în momentul în care România a votat pentru Mercosur, la ordinul Oanei Țoiu, și atunci a fost o veritabilă explozie PSD-istă pe scena publică.

Într-un comunicat oficial, PSD a acuzat-o pe Oana Țoiu de trădare a intereselor fermelor și, prin asta, a intereselor României. Ministrul Agriculturii, PSD-ist, de dimineață până seara, 24/24, prezent pe site-uri, pe televiziuni. (…) Au venit 2 moțiuni simple ale AUR împotriva Oanei Țoiu, având drept temă trădarea de către Oana Țoiu a intereselor naționale, ale agricultorilor. De fiecare dată, PSD s-a abținut.

(…) Atunci, amintindu-mi că, deja, e un tic al PSD (…), m-am uitat mai atent și am văzut că a fost vorba de un interviu dat de Sorin Grindeanu lui G4media și în care spune că intenționează să facă un referendum, o consultare largă în PSD, în care să întrebe dacă PSD să păstreze coaliția în această formă sau fără Bolojan și USR. Deci, are de gând să propună o propunere și să fie o consultare. Dacă vrea să plece, trebuie să facă referendum? Cel mult poate să convoace un congres extraordinar al PSD cu o singură întrebare. Dar nici nu e nevoie de asta, pentru că conducerea actuală, Sorin Grindeanu… au fost mandatați de către PSD să decidă. Deci, iar o tragere pe sfoară a electoratului PSD”, a conchis publicistul.

