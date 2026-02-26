Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis”

Nicuşor Dan a reuşit performanţa ca, în scurt timp de când a fost ales preşedintele României, să-i enerveze chiar şi pe susţinătorii săi cei mai înfocaţi. Unul dintre aceştia este chiar jurnalistul Moise Guran. Acesta scrie, recent, că „Dl Nicușor Dan are nevoie de niște șuturi”.

Moise Guran spune că Nicuşor Dan a fost votat de români ” nu din convingere, ci ca să n-avem un președinte care să facă politica pe care dl Dan pare acum s-o facă.”

„E timpul să o spunem deschis. Dl Nicușor Dan are nevoie de niște șuturi în c… Nu de la sugeraniștii care-l fac în multe feluri și pe care el pare (masochist) să-i curteze, ci de la noi, cei care l-am votat, nu din convingere, ci ca să n-avem un președinte care să facă politica pe care dl Dan pare acum s-o facă”, scrie Guran, pe facebook.

Nicuşor Dan pare că acţionează exact aşa cum susţinea că ar face contracandidaţii săi, ba chiar înregistrează un „succes” nedorit în ceea ce priveşte lipsa de direcţie a poiticii externe româneşti.

„În campania electorală, Goerge Simion spunea deschis că el vrea să joace cu americanii ca să submineze unitatea europeană. Dar ce face acum Nicușor cum se numește? Ah, și încă ceva… dacă politica externa a României e fără direcție, în cea internă există un sens pentru care președintele are mandat mai lung decât prim-miniștrii, parlamentarii și ceilalți oameni politici. Cineva chiar trebuie să coordoneze reformele pe care nu le poate face nimeni într-un an, doi sau patru. Dacă domnul președinte se gândește un an și-i mai rămân apoi patru, apăi s-a dus dracu tot sensul mandatului mai lung.”

