Africa de Sud scoate soldații pe străzile capitalei Johannesburg pentru a combate criminalitatea. Țara are o rată de 70 de omucideri pe zi

Africa de Sud a desfășurat trupe militare pe străzile din Johannesburg după declarațiile președintelui Cyril Ramaphosa, care a numit crima organizată „cea mai imediată amenințare” la adresa democrației și dezvoltării economice a țării, scrie The Independent.

Trupele militare au fost desfășurate pe străzile celui mai mare oraș din Africa de Sud pentru a ajuta poliția în combaterea mineritului ilegal și a violențelor provocate de rețelele de crimă organizată.

Soldații au fost văzuți miercuri în suburbia Riverlea din Johannesburg, în prima desfășurare majoră de când președintele Cyril Ramaphosa a declarat în discursul său anual către națiune că crima organizată este cea mai mare amenințare la adresa democrației și dezvoltării economice a Africii de Sud.

Ramaphosa a declarat, într-o notificare adresată Parlamentului, că 550 de soldați vor fi desfășurați în provincia Gauteng, care include Johannesburg, până la sfârșitul lunii aprilie pentru a combate criminalitatea.

Guvernul plănuiește o desfășurare mai amplă în cinci din cele nouă provincii ale sale, conform detaliilor prezentate Parlamentului de poliție. Desfășurarea se va concentra pe mineritul ilegal din provinciile Gauteng, Nord-Vest și Statul Liber și pe violența bandelor din provinciile Western Cape și Eastern Cape.

Africa de Sud are o rată a criminalității uriașă. Poliția a raportat 6.351 de crime din octombrie până în decembrie 2025, o medie de aproape 70 de omucideri pe zi într-o țară cu aproximativ 62 de milioane de locuitori.

