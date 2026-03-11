Prima pagină » Știri politice » Parlamentul României a fost convocat în ședință de urgență, după CSAT. Accesul americanilor în baza Kogălniceanu ține de aprobarea Parlamentului

11 mart. 2026, 11:12, Știri politice
Parlamentul României a fost convocat în ședință de urgență miercuri, după reuniunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul căreia a fost analizată solicitarea Statelor Unite de a utiliza baza militară de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiuni aeriene în Orientul Mijlociu.

Ședința CSAT a fost convocată de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, pe agenda discuțiilor aflându-se evoluțiile din Orientul Mijlociu și implicațiile acestora pentru securitatea României. Reuniunea a început la ora 09:30 și a inclus, printre altele, analiza posibilității dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Cerere din partea SUA

Potrivit unor surse politice, Statele Unite ar fi solicitat autorităților române permisiunea de a utiliza baza aeriană Mihail Kogălniceanu pentru lansarea unor avioane către Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor militare din regiune.

Surse guvernamentale citate de presă arată că solicitarea ar putea viza dislocarea unor avioane de luptă și a unor militari americani la baza din județul Constanța, considerată un punct strategic pentru operațiunile NATO și ale armatei SUA în regiune.

Decizia finală, în Parlament

În urma discuțiilor din CSAT, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a fost convocat pentru a analiza și aproba accesul forțelor americane la baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Parlamentarii au fost anunțați încă din ziua precedentă să rămână în București pentru a putea participa la ședința convocată în regim de urgență, potrivit surselor.

România și Statele Unite au semnat un „Acord de acces” pentru utilizarea bazei de la Mihail Kogălniceanu în decembrie 2005, document care a intrat în vigoare în iunie 2006 și care permite desfășurarea de operațiuni militare comune.

Bază strategică pentru NATO

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu este una dintre cele mai importante facilități militare din regiune și găzduiește deja militari americani. De-a lungul timpului, aceasta a fost folosită pentru operațiuni logistice și militare ale NATO și ale SUA, inclusiv în conflictele din Irak și Afganistan.

Noua solicitare a Washingtonului apare în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au generat discuții privind mobilizarea unor capabilități militare suplimentare în regiune.

