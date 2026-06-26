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De cine ar putea fi Siegfried Mureșan înlocuit în Parlamentul European dacă ajunge premier

De cine ar putea fi Siegfried Mureșan înlocuit în Parlamentul European dacă ajunge premier
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Alexandru Muraru este primul în linie pentru a prelua mandatul de europarlamentar al lui Siegfried Mureșan, în cazul în care acesta va deveni prim-ministru și va renunța la locul din Parlamentul European. Dacă însă Muraru refuză mandatul, acesta ar putea ajunge la reprezentanta PSD Andra Bică, potrivit ordinii de pe lista comună PSD-PNL de la alegerile europarlamentare din 2024.

Cine i-ar putea lua locul lui Siegfried Mureșan în Parlamentul European dacă ajunge premier

Siegfried Mureșan, eurodeputat PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European, se numără printre numele vehiculate pentru funcția de premier în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni. În cazul în care va fi desemnat și va obține votul de învestire al Parlamentului, acesta va trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar, cele două funcții fiind incompatibile, relatează Mediafax.

Europarlamentarul Siegfried Muresan

Potrivit legii, un mandat vacant în Parlamentul European este preluat de următorul candidat eligibil de pe aceeași listă electorală, în ordinea înscrierii și cu validarea formațiunii pe listele căreia a candidat.

În cazul listei comune PSD-PNL, după Siegfried Mureșan urmează Virgil Popescu, Andi Cristea, Alexandru Muraru, Andra Bică și Mara Mareș. Cum Andi Cristea ocupă deja un mandat de europarlamentar, primul candidat disponibil este Alexandru Muraru.

În prezent deputat PNL, Muraru ar trebui să renunțe la mandatul din Parlamentul României dacă va accepta locul în Parlamentul European. Dacă însă refuză sau, din orice motiv, nu preia mandatul, următoarea persoană eligibilă este Andra Bică, din partea PSD. Abia ulterior urmează Mara Mareș, reprezentanta PNL.

Astfel, deși mandatul care s-ar vacanta aparține unui eurodeputat PNL, acesta nu revine automat unui alt liberal. Fiind vorba despre o listă comună PSD-PNL, redistribuirea se face strict în ordinea candidaților înscriși pe listă, ceea ce înseamnă că, în cazul unui refuz din partea lui Alexandru Muraru, locul ar reveni PSD, prin Andra Bică.

Siegfried Mureșan se află la al treilea mandat de europarlamentar și este unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai PNL la Bruxelles. El ocupă funcția de vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European, este membru al Comisiei pentru bugete și conduce Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

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