Decizie în coaliție. Taxa pe LUX, introdusă în pachetul 2. Impozite triple pentru mașini de peste 75.000 de euro și case peste 500.000 de euro (SURSE)

Coaliția a decis în ședința de luni ca taxa pe lux să fie introdusă în pachetul 2 de măsuri fiscale, spun sursele Gândul. Astfel, proprietarii de mașini peste 75.000 de euro și locuințe peste 500.000 de euro vor plăti un impozit triplu, așa cum Gândul relata încă din 8 august – AICI.

Astfel, vor fi impozitate cu 0,9%, de la 0,3% cât este în prezent, casele care au o valoare mai mare de 500.000 de euro și mașinile de peste 75.000 de euro. Amendamentul a fost depus de PSD și acceptat în coaliție de premierul Bolojan.

O altă măsură care este deja introdusă în proiectul de lege prevede creșterea impozitului de la 10% la 16% din câștigurile obținute din vânzarea de criptomonede. Propunerea aparține tot PSD.

În schimb, Ilie Bolojan nu a fost de acord cu creșterea impozitului la 16% pentru depozitele bancare de peste 100.000 de euro.

Spania, Franța și Norvegia aplică taxe similare pe avere

Spania este singura țară din Uniunea Europeană care are în prezent un impozit pe avere la nivel național, cunoscut sub denumirea de „Impuesto sobre el Patrimonio”. Aceasta se aplică asupra averii nete (active – pasive) care depășește aproximativ 700.000 de euro, cu cote progresive între 0,2% și 3,5%. În plus, impozitul include imobile, conturi bancare, acțiuni, obiecte de artă și alte active, fiind obligatoriu de declarat anual, chiar și pentru cetățenii străini rezidenți.

Franța a modificat în 2018 sistemul de impozitare a patrimoniului, înlocuind vechiul impozit pe avere general (ISF) cu „Impôt sur la Fortune Immobilière” (IFI), destinat exclusiv proprietăților imobiliare. Acesta se aplică proprietăților imobiliare cu o valoare totală ce depășește 1.300.000 de euro, cu cote progresive între 0,5% și 1,5%. Impozitul vizează doar sectorul imobiliar, fiind destinat celor cu averi rezidențiale și de lux.

Norvegia, deși nu face parte din Uniunea Europeană, reprezintă un exemplu semnificativ în contextul european. În această țară, impozitul pe avere se aplică asupra averii nete ce depășește 1,7 milioane de coroane norvegiene (aproximativ 150.000 de euro), cu o cotă fixă de 0,85%. Acesta include locuințe, conturi, acțiuni, mașini și alte bunuri de valoare, fiind considerat unul dintre cele mai transparente și eficiente sisteme de taxare a averii din Europa.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax