Declarație uluitoare! Mungiu Pippidi susține că lupta anticorupție a fost dirijată de Bruxelles: „SRI i-a ascultat pe TOȚI!”

Alina Mungiu Pippidi a acuzat în cadrul unui interviu oferit revistei Q Magazine că lupta anticorupție din România a fost direct influențată de oficialii europeni, inclusiv prin impunerea unor acțiuni deliberate, precum prezentarea arestărilor în mod public.

Potrivit Alinei Mungiu Pippidi, campania anticorupție din România a fost sprijinită și dirijată de oficialii de la Bruxelles, având ca scop „zăngănitul cătușelor” într-o societate cu o „cultură a impunității foarte mare”. Aceasta a mai afirmat faptul că, în anul 2009, majoritatea primarilor municipiilor de județ și a președinților de consilii județene erau anchetați de DNA.

„Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe, pentru că în România era o cultură a impunității foarte mare. Se ajunsese, în 2009, ca două treimi din primarii reședințelor de județ și tot atât din șefii de Consilii Județene să fie anchetați de DNA. În realitate erau 100%”, a transmis Alina Mungiu Pippidi.

Relația cu fostul președinte Traian Băsescu

În cadrul aceluiași interviu, Pippidi a declarat mai multe informații cu privire la relația pe care aceasta a avut-o cu fostul președinte Traian Băsescu, afirmând faptul că s-a mutat la Berlin tocmai pentru a evita o implicare directă în campania sa electorală. Politologul a criticat numirile politice fără a avea o pregătire profesională în spate, oferind drept exemplu cazul Oanei Țoiu, Ministru al Afacerilor Externe.

„Băsescu îmi telefona și îmi cerea sfatul foarte des. În momentul în care am auzit că relația noastră ar putea fi oficializată, am ales viața privată în detrimentul carierei publice politice. Să ai un ministru de Externe care nu are nicio pregătire și care o dă afară pe o fetiță de la New York pentru că e pila unui politician fiindcă nu are nicio pregătire? Dar fata aceea e pe o poziție joasă. Adică cum, eu care nu am nicio pregătire, te dau afară pe tine care nu ai nicio pregătire și asta e domnia meritului?”, a mai adăugat Pippidi.

Pippidi: „Nicușor Dan nu era menit să fie președinte”

În ceea ce-l privește pe actualul președinte al României, Nicușor Dan, Pippidi a declarat faptul că acesta „nu era menit să fie președinte”, având în vedere faptul că obiectivul său principal a fost dintotdeauna Primăria Capitalei. La polul opus, Pippidi a adus în discuție și eliminarea persoanelor „incomode” din structurile statului, amintind de cazul fostului șef al ANI, Horia Georgescu, cel care l-a investigat în trecut pe Klaus Iohannis și ulterior a fost arestat.

„Nicușor Dan nu era menit să fie președinte, n-a fost niciodată interesat să facă partide. Pe el tot ce l-a interesat a fost să fie primarul Capitalei. Un caz este cel al primului președinte al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu. Numai în fosta Uniune Sovietică ai pe șeful unei agenții anticorupție care îl arestează pe șeful celeilalte agenții anticorupție. Horia Georgescu îl investighează pe Iohannis, Iohannis câștigă și apoi fostul șef al ANI este arestat. Eu nu îl apăr pe Horia Georgescu, nu auzisem de el niciodată, face parte din mulții oameni de încredere care sunt complet nuli, dar care sunt oamenii de încredere ai cuiva.”

Sursa foto: Profimedia