Prima pagină » Știri politice » Purtătorul de cuvânt al UDMR cere, în numele partidului, demisia din guvern a ministrului Culturii, Andras Demeter, după înregistrările apărute în presă

Purtătorul de cuvânt al UDMR cere, în numele partidului, demisia din guvern a ministrului Culturii, Andras Demeter, după înregistrările apărute în presă

Purtătorul de cuvânt al UDMR cere, în numele partidului, demisia din guvern a ministrului Culturii, Andras Demeter, după înregistrările apărute în presă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Cererea vine după ce jurnaliștii de la 2mnews.ro au publicat o înregistrare, din noiembrie 2025, în care acesta folosește un limbaj trivial: „Îmi bag p**a în interesul național, pentru că sunt ungur!”, a spus Andras Demeter.

UDMR spune că se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public de radio. ,,Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate”, se arată în postarea purtătorului de cuvânt al UDMR .

Demisia ministrului reprezintă un gest firesc și responsabil

Csoma Botond mai spune că asemenea declarații afectează în mod negativ imaginea comunității maghiare.

,,Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice. Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență. În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective”, a scris Csoma Botond pe Facebook.

ARTICOLE RECOMANDATE:

Un lider marcant al PNL îi face ,,putiniști” pe cei de la UDMR

Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Călin Georgescu a achitat amenda de 200.000 de lei dată de AEP care a vizat finanțarea și campania electorală din 2024
15:15
Călin Georgescu a achitat amenda de 200.000 de lei dată de AEP care a vizat finanțarea și campania electorală din 2024
FLASH NEWS PNL dă „ultimatum” PSD: „Să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică. Dacă nu poate, să se dea deoparte”
14:33
PNL dă „ultimatum” PSD: „Să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică. Dacă nu poate, să se dea deoparte”
FLASH NEWS Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
13:50
Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
13:42
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
SCANDAL Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
13:37
Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
PACE ÎN IRAN Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
13:06
Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o specie de pasăre care „bate din palme”
EXCLUSIV Stenograme incendiare din motivarea arestării celor doi procurori de la Constanța. Cum se dădeau bani, iezi, miei și organe pentru drob! Disjungere pentru polițiști, avocați și politicieni implicați
16:35
Stenograme incendiare din motivarea arestării celor doi procurori de la Constanța. Cum se dădeau bani, iezi, miei și organe pentru drob! Disjungere pentru polițiști, avocați și politicieni implicați
ARMATĂ Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei
16:26
Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea își cere scuze pentru implicarea Bisericii în comerțul cu sclavi. Ce mesaj a transmis Suveranul Pontif
16:20
Papa Leon al XIV-lea își cere scuze pentru implicarea Bisericii în comerțul cu sclavi. Ce mesaj a transmis Suveranul Pontif
JUSTIȚIE Consiliul Concurenței a dispus investigarea administratorului depozitului ecologic de deșeuri de la Vidra. Firma ar fi impus clauze abuzive
15:48
Consiliul Concurenței a dispus investigarea administratorului depozitului ecologic de deșeuri de la Vidra. Firma ar fi impus clauze abuzive
ECONOMIE Presa americană prezintă “Marea Evadare”. 10 cele mai bune țări ca să scapi de America
15:42
Presa americană prezintă “Marea Evadare”. 10 cele mai bune țări ca să scapi de America
JUSTIȚIE Fost candidat la președinție, trimis în judecată pentru coruperea sexuală a unui minor
15:34
Fost candidat la președinție, trimis în judecată pentru coruperea sexuală a unui minor

Cele mai noi

Trimite acest link pe