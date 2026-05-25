Purtătorul de cuvânt al UDMR cere, în numele partidului, demisia din guvern a ministrului Culturii, Andras Demeter, după înregistrările apărute în presă

Cererea vine după ce jurnaliștii de la 2mnews.ro au publicat o înregistrare, din noiembrie 2025, în care acesta folosește un limbaj trivial: „Îmi bag p**a în interesul național, pentru că sunt ungur!”, a spus Andras Demeter.

UDMR spune că se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public de radio. ,,Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate”, se arată în postarea purtătorului de cuvânt al UDMR .

Demisia ministrului reprezintă un gest firesc și responsabil

Csoma Botond mai spune că asemenea declarații afectează în mod negativ imaginea comunității maghiare.

,,Declarațiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte și de durată asupra comunității maghiare și asupra reprezentării sale politice. Tocmai de aceea, este important ca responsabilitatea publică să fie asumată cu luciditate și decență. În același timp, considerăm că această situație trebuie tratată cu echilibru și responsabilitate, fără instrumentalizare politică și fără transformarea unei controverse individuale într-un discurs care stigmatizează o întreagă comunitate etnică. Critica unor declarații sau comportamente nu poate justifica generalizările și etichetările colective”, a scris Csoma Botond pe Facebook.

