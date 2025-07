Diana Buzoianu, despre Rabla: „Am reușit să salvăm o parte din acest program”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat miercuri, la RFI, că o parte din programul Rabla a fost salvată. Este vorba, însă, doar de persoane fizice, iar alocarea pentru acest proiect este de 200 de milioane de lei

„Vorbim de 200 de milioane de lei pentru persoane fizice. Vom avea acest program anul acesta. Să știți că nu este ușor în contextul în care ar fi trebuit să scădem 30 de miliarde de lei. Ne-am luptat și am făcut calcule și ne-am uitat pe absolut toate cifrele în ultimele săptămâni ca să găsim o variantă.

Eu sunt foarte bucuroasă că am reușit să salvăm o parte din acest program. Este prima dată când zic asta. (…) Evident, vor fi probabil discuții inclusiv legate de vouchere, pentru că este o diferență foarte, foarte mare între un voucher, de exemplu, pentru o mașină plug-in sau pentru o mașină electrică, care e o diferență de la 10.000 la 37.000 de lei”, a declarat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a mai adăugat că Ministerul nu mai are posibilitatea să ofere vouchere de 37.000 de lei anul acesta. Ele urmează să scadă, însă ministrul Mediului susține că o veste bună este aceea că o parte din program a fost salvată.

„Ținta din PNRR a fost atinsă”

Diana Buzoianu a mai adăugat că mai este nevoie de dezbateri asupra pachetului doi de măsuri fiscale cu privire la celelalte programe. Aceasta a mai spus și că programul Rabla trebuie regândit, dar nu pentru anul în curs.

„Pentru sesiunea aceasta, de anul acesta, repet, ca să modifici ghidul și să ai criterii noi, durează poate șase luni și atunci nici nu ai mai apuca să lansezi programul. Dar pentru viitor, într-adevăr, sunt de acord 100% (că trebuie regândit – n.r.). Programul acesta a fost gândit inițial și vândut ca un program de mediu.

(…) Într-adevăr, ținta din PNRR, care ar fi trebuit să fie atinsă de mașini vechi care să fie scoase de pe stradă, a fost atinsă. Deci suntem în punctul în care am atins această țintă. Acest program a fost gândit și pentru a ajuta o industrie. Ceea ce nu este rău, doar că nu este focusul Ministerului Mediului. Adică aici noi trebuie să gândim proiecte care să ajute mediul”, a spus Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a mai precizat și faptul că trebuie regândită acordarea voucherelor.

„Voucher-le acestea se dau în câteva minute. De ce se dau? Și nu țin cont, de exemplu, de veniturile pe care oamenii le au. Adică noi astăzi subvenționăm și dăm bani, vouchere, același vouchere și unui om care poate are un venit de 10.000 de euro pe lună și poate chiar nu are nevoie de acel voucher și unui om care, într-adevăr, altfel nu și-ar permite să renunțe la mașina veche pentru că are un salariu minim pe economie. Adică toate aceste lucruri nu au fost gândite de la bun început”, a mai declarat ministrul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

TAXĂ pentru mașinile poluante, impozit pe valoarea locuinței și înăsprirea regulilor de executare silită, în noile reforme pregătite la Guvern

Au fost sau nu incidente CIBERNETICE la alegerile prezidențiale din acest an? Avertismentul directorului DNSC, Dan Cîmpean

Vicepremierul Tanczos Barna, despre posibile TENSIUNI în coaliţia de guvernare: „Încă nu s-a ajuns la ceartă, sunt doar mesaje”