Diana Buzoianu, în război cu noul director Romsilva. „Nu cred că va livra nicio reformă de bună voie”

Ministra Mediului Diana Buzoianu a transmis un mesaj virulent pe Facebook în care ripostează împotriva alegerii noului director al Romsilva, Jean Vișan. Buzoianu acuză consiliul de administrație al companiei că a numit un șef „un om comod”, în fruntea Romsilva care nu va face schimbările necesare.

Buzoianu a trimis o serie de obiecții consiliului administrativ al Romsilva, după alegerea noului director al companiei, în persoana lui Jean Vișan.

Aceasta susține că noul șef al Romsilva nu va face nicio reformă și că a fost ales pentru a deservi anumitor interese. Ministra propus organizarea unui concurs pentru schimbarea consiliului, la momentul preluării mandatului, însă i s-ar fi spus că nu este posibil.

,,Ce spui de cine a câștigat concursul pentru directorul general al Romsilva?”

Am primit această întrebare de zeci de ori astăzi. Nu am zis nimic în timpul concursului despre candidați pentru a nu fi interpretate cuvintele mele. Dar acum concursul s-a încheiat.

În primul rând, e important de menționat: concursul e organizat de consiliul de administrație al Romsilva (știți voi, acel consiliu de administrație pentru care am cerut la începutul mandatului de ministră reluarea concursului, dar răspunsul primit de la instituțiile responsabile a fost că nu e posibil:) )”, a precizat ministra Mediului pe Facebook.

Diana Buzoianu: „Reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus”

Buzoianu a subliniat că Ministerul Mediului nu are nicio atribuție în organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Romsilva și că această responsabilitate aparține consiliului administrativ.

„Ministerul nu are atribuții în organizarea concursului pentru directorul general Romsilva, dar a trimis, conform procedurii, observații pe zeci de pagini. Ar părea că au contat prea puțin pentru consiliul de administrație al Romsilva datele obiective.

Pe scurt: consiliu de administrație a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod . Eu nu cred că domnul Jean Vișan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile și a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine. Mai cred că mulți din sistem se bucură nevoie mare de acest rezultat al concursului, livrat pe tavă de consiliul de administrație Romsilva. Concluzia e simplă: e clar că reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus. Nu mă aștept să fie o misiune ușoară. Dar sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupția din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele și ilegalitățile care pun în pericol pădurile din România”, a conchis Diana Buzoianu.

FOTO: Mediafax/Facebook

