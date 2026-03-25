Prima reacție a lui Fritz, după depunerea moțiunii împotriva Dianei Buzoianu. „Sunt supărați pentru că le-a explicat că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc"

Prima reacție a lui Fritz, după depunerea moțiunii împotriva Dianei Buzoianu. „Sunt supărați pentru că le-a explicat că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc”

Prima reacție a lui Fritz, după depunerea moțiunii împotriva Dianei Buzoianu. „Sunt supărați pentru că le-a explicat că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc”

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare după ce, pe numele ministrei Mediului, a fost depusă o nouă moțiune simplă. Dominic Fritz spune că extremiștii sunt supărați deoarece Diana Buzoianu le-a explicat că „nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc”.

În opinia lui Dominic Fritz, Diana Buzoianu îi deranjează pe „apărătorii mafiilor lemnului și plajelor” pentru că face curățenie și arată ce înseamnă patriotismul. Liderul USR mai spune că ministra Mediului se luptă pentru cetățeni și pentru comorile naturale ale României și crede că aceasta deranjează pentru că „e o femeie tânără care nu se lasă intimidată”. De asemenea, președintele USR le-a cerut fanilor sprijin pentru Diana Buzoianu.

„Extremiștii au depus o nouă moțiune împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Probabil sunt supărați pentru că ea le-a explicat săptămâna trecută că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc. Apărătorii mafiilor lemnului și plajelor se dau mari patrioți, dar cine-i mai crede? Diana Buzoianu deranjează pentru că face curățenie. Deranjează pentru că ne arată ce e patriotismul adevărat – cel care se luptă pentru oameni și pentru comorile naturale ale României, nu pentru privilegiați. Și bineînțeles că deranjează pentru că e o femeie tânără care nu se lasă intimidată. Dă share dacă și tu o susții pe Diana!”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

O nouă moțiune o vizează pe ministra Mediului

O moțiune simplă semnată de 44 de senatori PACE și AUR a fost înaintată plenului, miercuri, de chestorul Senatului, Ninel Peia. Moțiunea este îndreptată împotriva ministrului USR al Mediului și este intitulată „Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului”.

