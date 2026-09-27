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Zelenski cere Chinei și Indiei să pună presiune pe Rusia, după o săptămână în care a fost lansate 2.200 de drone asupra Ucrainei

Zelenski cere Chinei și Indiei să pună presiune pe Rusia, după o săptămână în care a fost lansate 2.200 de drone asupra Ucrainei
Volodimir Zelenski - Facebook/Volodimir Zelenski
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le cere Chinei, Indiei și altor mari puteri din afara Occidentului să adopte o poziție mai fermă față de Rusia, după o săptămână în care Moscova a lansat peste 2.200 de drone, aproximativ 1.650 de bombe aeriene ghidate și 38 de rachete asupra Ucrainei.

Zelenski cere Chinei și Indiei să acționeze

Într-un mesaj publicat duminică pe Telegram, Volodimir Zelenski a cerut Chinei, Indiei, Braziliei, Africii de Sud și altor state din G20 și din Sudul Global să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a contribui la oprirea războiului.

„Din păcate, există o lipsă a unei poziții constant ferme din partea Chinei și Indiei, a Braziliei și Africii de Sud, a țărilor G20 și a Sudului Global”, a spus Zelenski.

„Fiecare dintre aceste țări are influență asupra Rusiei și poate contribui la transformarea păcii într-o realitate.”

Președintele ucrainean a spus că țara sa continuă să lucreze cu Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada, Japonia și Australia pentru a-și consolida apărarea și pentru a continua eforturile diplomatice.

Peste 2.200 de drone și 38 de rachete într-o săptămână

Potrivit lui Zelenski, Rusia a lansat în această săptămână peste 2.200 de drone de atac, aproximativ 1.650 de bombe aeriene ghidate și 38 de rachete asupra Ucrainei.

O parte importantă dintre rachetele lansate au fost balistice, a precizat el.

Atacurile au vizat mai multe regiuni, inclusiv Odesa, Harkov, Sumî, Nikolaev, Herson, Poltava, Jîtomîr și Kiev. Au fost lovite clădiri rezidențiale, infrastructură energetică și alte obiective civile.

Zelenski a spus că atacurile din timpul nopții au ucis trei persoane în regiunea Zaporojie și un bărbat în Kiev.

Un centru de date din Kiev, lovit de două ori

Un centru de date din cartierul Șevcenkivski din Kiev a fost lovit de două ori în aceeași zi, potrivit președintelui ucrainean.

Trei persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în primul atac, a spus Zelenski. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat anterior că o femeie și doi adolescenți de 16 ani au fost transportați la spital.

Atacul a afectat și transmisiunile unor posturi de televiziune și capacitatea civililor de a primi informații importante.

Potrivit sursei, atacurile asupra centrelor de date fac parte dintr-o campanie care durează de aproape trei săptămâni. Patru astfel de centre au fost lovite numai miercuri.

De ce sunt importante China și India pentru Rusia

China și India sunt cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, iar veniturile obținute din exporturile de energie contribuie la finanțarea economiei ruse și, implicit, a efortului de război al Moscovei.

China furnizează, de asemenea, Rusiei componente utilizate pentru producția de armament, în timp ce India se numără printre principalii cumpărători de armament rusesc.

China, India, Brazilia și Africa de Sud fac parte, alături de Rusia, din grupul BRICS și au evitat în mare parte să ia public partea uneia dintre tabere în războiul din Ucraina.

Zelenski le-a cerut în repetate rânduri acestor state să folosească relațiile economice și politice pe care le au cu Moscova pentru a contribui la oprirea războiului.

Kievul și Washingtonul continuă eforturile diplomatice

Apelul lui Zelenski vine în timp ce Kievul și Washingtonul continuă să lucreze pentru încheierea războiului.

Miercuri, 51 de țări au susținut în cadrul Adunării Generale a ONU o declarație comună prin care au cerut Kremlinului să accepte o încetare completă a focului și să participe la negocieri.

Statele Unite l-au invitat, de asemenea, pe Vladimir Putin la summitul G20 care va avea loc în decembrie, la Miami. Donald Trump i-a cerut liderului rus să pună capăt războiului.

Moscova nu a dat însă semnale că ar intenționa să își oprească ofensiva. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia nu va întrerupe ceea ce numește „operațiunea militară specială” nici în timpul negocierilor.

Zelenski l-a acuzat pe Putin că folosește diferite pretexte pentru a continua războiul.

„Este la fel de ani de zile și toți partenerii noștri simt asta. El caută scuze pentru a continua războiul. Întotdeauna sună la fel, iar recenta noastră întâlnire cu președintele SUA a arătat asta”, a spus Zelenski sâmbătă.

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