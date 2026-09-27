Liiceanu îl apără pe Fritz și critică legea în baza căreia îi încetează mandatul de primar al Timișoarei: „E una cu adresă”

Gabriel Liiceanu a criticat, duminică, la evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat de USR și Dominic Fritz, încetarea mandatului primarului Timișoarei. Filosoful a susținut că mandatul lui Fritz a fost întrerupt abuziv, în urma unei erori administrative produse înainte de actualul mandat.

Liiceanu a spus că realegerea lui Dominic Fritz de către timișoreni reprezintă un „contract” între cetățeni și primar, contract pe care autoritățile l-ar fi rupt.

„Două lucruri aș avea de spus în privința încetării mandatului primarului Dominic Fritz.

Primul: cetățenii Timișoarei abia și l-au reales pe Dominic Fritz, după un mandat strălucit de patru ani. Acest contract atât de reușit între cetățenii Timișoarei și primarul lor a fost rupt abuziv, din cauza unei erori administrative care se petrecuse înaintea mandatului său”, a declarat Gabriel Liiceanu.

Liiceanu: „Legea invocată e una cu adresă”

Filosoful a criticat și cadrul legal în baza căruia mandatul lui Dominic Fritz urmează să înceteze. Liiceanu a susținut că legea ar fi fost folosită cu scopul de a-i bloca ascensiunea politică.

„Al doilea lucru: legea invocată și în virtutea căreia îi încetează mandatul domnului Dominic Fritz e una cu adresă, pentru a-i opri acestuia ascensiunea politică”, a afirmat Liiceanu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat de USR și Dominic Fritz la șase ani de la alegerile locale din 2020. Evenimentul are loc cu trei zile înainte de data la care Fritz trebuie să predea mandatul de primar al Timișoarei.