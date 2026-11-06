Diana Buzoianu, Președintele României – este scenariul pe care îl propune un lider USR pentru fosta ministră de la Mediu. Ce o recomandă pentru o candidatură la următoarele alegeri prezidențiale

Diana Buzoianu ar putea deveni prima femeie președinte a României, consideră senatorul USR Cristian Ghinea, care o vede pe fosta ministră a Mediului drept o posibilă candidată la alegerile prezidențiale. Liderul USR spune că îi urmărește discursurile și că aceasta are calitățile necesare pentru o asemenea funcție, invocându-i alura, determinarea și reacțiile ferme în fața nedreptăților.

Cristian Ghinea: „Diana are șanse să fie prima președintă a României”

Cristian Ghinea și-a exprimat aprecierea față de Diana Buzoianu, despre care spune că are profilul necesar pentru a intra în cursa pentru cea mai înaltă funcție în stat.

După părerea lui Cristian Ghinea, Diana Buzoianu are câteva calități care ar putea conta într-o eventuală competiție prezidențială: capacitatea de a comunica, fermitatea și reacția în fața situațiilor pe care le consideră nedrepte.

„Eu cred că Diana are șanse să fie prima președintă a României. Are alura, nervii, populismul ăla în sensul bun, dracii care te apucă când vezi nedreptăți”, a declarat senatorul USR.

Acesta a povestit că a urmărit o conferință de presă susținută de Diana Buzoianu chiar în timp ce se afla în trafic și a mărturisit că a fost impresionat de discursul acesteia.

”Am stat 50 de minute în trafic și m-am uitat la conferința de presă a Dianei Buzoianu”, a declarat Ghinea.

Senatorul USR a făcut referire și la modul în care fosta ministră abordează problemele din administrație.

”Și, pe lângă asta, ceea ce spune ea acolo este absolut uluitor, absolut uluitor”, a mai declarat Ghinea.

Diana Buzoianu a intrat în politică în 2018

Diana Buzoianu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București și a profesat ca avocat, fiind specializată în protecția datelor, drept comercial și drept imobiliar.

A intrat în politică în 2018, în PLUS, unde a condus filiala Sector 1. În 2020 a fost aleasă deputată de București pe listele USR PLUS, iar în 2024 a devenit președinta Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților.

În iunie 2025, a fost numită ministră a Mediului, Apelor și Pădurilor, funcție de care s-a despărțit în octombrie 2026.