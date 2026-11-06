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Alexandru Nazare le cere ordonatorilor de credite să vină cu propuneri pentru reducerea cheltuielilor

Alexandru Nazare le cere ordonatorilor de credite să vină cu propuneri pentru reducerea cheltuielilor
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis, în cadrul evenimentului Concordia Summit 2026, că le solicită tuturor ordonatorilor de credite să vină cu propuneri pentru restructurarea cheltuielilor bugetare. Nazare a mai punctat faptul că modul în care vor fi reduse cheltuielile trebuie să pornească din interior și nu să fie impus de Guvern. Acesta a mai afirmat că viitorul buget va fi elaborat pornind de la măsurile propuse de ordonatori.

„Nu-mi doresc să fim din nou forțați de situație să creștem vreo taxă. Nu-mi doresc. Să nu credeți că în 2025 am făcut-o cu inima ușoară. Am făcut-o cu inima grea, pentru că trebuia să salvăm ratingul. Am transmis o adresă săptămâna aceasta, la început, tuturor ordonatorilor, să vină cu propuneri de economii. Ce agenții comasăm? Ce și de unde reducem? (…) Asta se face cu conștiință. De la fiecare ordonator. Nu impus de undeva de sus, ci din interior”, a punctat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor solicită sprijinul ordonatorilor de credite

Alexandru Nazare le cere ordonatorilor de credite, adică șefilor din instituțiile publice care au dreptul de a aproba cheltuirea banilor din bugetul de stat, să vină cu propuneri de reducere a cheltuielilor.

„Obligația noastră este să găsim, împreună cu ordonatorii, măsurile cele mai potrivite să identificăm economii sau potențiale surse de economii în 2027. Avem nevoie de propuneri de la ei și așteptăm, în cel mai scurt timp, începând săptămâna viitoare, răspunsurile pentru a le centraliza și a le prezenta în Guvern.

E clar că trebuie să facem economii. Economiile trebuie făcute acolo unde se justifică și aceste decizii trebuie luate astfel încât performanța posibilelor agenții sau companii să nu scadă. Sunt locuri unde se pot face reduceri mai mari, locuri unde se pot face reduceri mai mici și alte locuri unde, posibil, e nevoie să finanțăm mai mult, astfel încât serviciul public să fie unul de calitate. Dar această analiză trebuie să o facă fiecare ordonator în parte.”

Întrebat la ce fel de măsuri s-a gândit, Alexandru Nazare a subliniat că nu au existat discuții concrete în acest sens, însă este necesar ca fiecare ordonator să-și efectueze propria analiză. Acesta a amintit Pachetul de reformă administrativă, despre care a spus că reprezintă baza de la care vor începe măsurile de economie.

„Nu am vorbit despre un procent anume, pentru că fiecare dintre acești ordonatori trebuie să-și facă propria analiză. Acest exercițiu l-am făcut în momentul când s-a publicat Pachetul de reformă administrativă. Deci există o bază de unde putem pleca.”

Nazare le-a oferit ordonatorilor „libertatea” de a veni cu propriile propuneri

Ministrul Finanțelor a subliniat faptul că așteaptă punctul de vedere al ordonatorilor, cărora le-a transmis că au libertatea de a veni cu propunerile pe care aceștia le consideră adecvate, propuneri ce urmează să fie luate în calcul la elaborarea bugetului.

„Așteptăm de la toți ordonatorii să ne facă propuneri. Au libertatea să ne facă propunerile pe care le consideră potrivite, astfel încât să ținem cont de aceste propuneri când elaborăm bugetul”, a conchis Nazare.

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