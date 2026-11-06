Nicușor Dan, discurs în limba franceză la reuniunea Asociației Curților Constituționale Francofone. „Vocea legitimă a cetățeanului riscă să fie acoperită de zeci de mii de conturi false plătite”

Președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu au participat vineri, 6 noiembrie, la renuniunea de lucru a președinției Asociației Curților Constituționale Francofone, eveniment intitulat „Societatea informațională și democrația constituțională”. După ce a primit cuvântul de la președinta Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu, Nicușor Dan – care a locuit șase ani la Paris, în perioada 1992-1998 – a început să vorbească, timp de aproximativ un minut, în limba franceză, după care a continuat în limba maternă. Președintele a vorbit despre importanța protejării valorilor constituiționale, în contextul amenințărilor de dezinformare, care generează „vulnerabilități în toate societățile democratice”.

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„ Pentru România, este o oportunitate excelentă de a consolida dialogul între instituțiile care au misiunea de a proteja Constituția ”

„În primul rând, aș dori să urez bun venit la București tuturor oaspeților noștri din străinătate. Sunt cu adevărat onorat să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră, cu prilejul acestei reuniuni.

Doresc să încep prin a felicita Curtea Constituțională a României și pe președinta acesteia, doamna Tănăsescu, pentru organizarea acestei întâlniri, precum și pentru preluarea președinției asociației. Aceasta este o responsabilitate semnificativă.

Pentru România, reprezintă o oportunitate excelentă de a consolida dialogul între instituțiile care, deși își desfășoară activitatea în cadrul unor sisteme constituționale diferite, împărtășesc aceeași misiune: aceea de a proteja Constituția, drepturile fundamentale și principiile democrației.

Voi continua, în cele ce urmează, în limba română”, a transmis, în limba franceză, președintele României.

„Avem vulnerabilități: manipularea algoritmică, publicitatea politică direcționată sau utilizarea inteligenței artificiale pentru producerea de materiale false”

„Alegerile sunt fundamentul democrației și că nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor, trebuie să ne uităm la cum se desfășoară campania și mai ales la modul în care cetățenii pot să își formeze opiniile.

Lucrurile astea s-au schimbat mult în ultimii ani, în special prin prezența tot mai mare a informațiilor într-un spațiu digital.

Și aici avem niște vulnerabilități în toate societățile democratice: manipularea algoritmică, publicitatea politică direcționată, campanii inautentice de influență politică și, în ultima vreme, utilizarea inteligenței artificiale pentru producerea de materiale false.

Pericolul pentru democrație este că vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă, riscă să fie acoperită de sute, mii sau zeci de mii de conturi false plătite, sau ca un algoritm sau altul să acopere vocea legitimă a cetățeanului.

Și am văzut multe exemple de felul ăsta și evident că dreptul fundamental de a alege și dreptul fundamental de a fi informat este distorsionat”, a mai explicat Nicușor Dan.