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Elon Musk renunță la celebrul Cybertruck la doar trei ani de la lansare. Mașina care nu s-a vândut niciodată oficial în România va fi înlocuită de un nou model

Elon Musk renunță la celebrul Cybertruck la doar trei ani de la lansare. Mașina care nu s-a vândut niciodată oficial în România va fi înlocuită de un nou model
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Camioneta Cybertruck, care trebuia să revoluționeze industria auto, dispare de pe piață după doar trei ani de la lansarea oficială, conform inginerului principal al proiectului Cybertruck, Wes Morrill. Miliardarul Elon Musk a confirmat și că se pregătește să scoată din producție camioneta ca să o înlocuiască cu robotaxi-ul Cybercab. Tesla Cybertruck nu a fost vândută oficial în România și nici în restul Europei pentru că nu respectă normele de siguranță rutieră. Mașina era și prea grea ca să poată fi condusă cu un permis de categoria B.

Sfârșitul erei Cybertruck. Cybercab îi ia locul

Conform unui anunț făcut de Elon Musk pe rețeaua X (fostă Twitter), Tesla intenționează să oprească producția pickup-ului electric la fabrica Gigafactory din Texas la jumătatea anului 2027. Decizia strategică are la bază necesitatea de a elibera capacitatea de producție pentru Cybercab, un vehicul electric autonom conceput să funcționeze ca parte integrantă a viitoarei rețele de transport robotizat a Tesla.

„Tesla va reduce producția Cybertruck-ului la Gigafactory din Texas pe la mijlocul anului viitor pentru a face loc creșterii producției de Cybercab”, a scris Elon Musk, lăsând totuși o mică marjă de interpretare cu privire la o eventuală relocare viitoare a producției.

Cu toate acestea, inginerul principal al proiectului Cybertruck, Wes Morrill, a sugerat clar că viitorul vehiculului este pecetluit.

„Cybertruck a fost o platformă incredibilă de dezvoltare tehnologică și continuă să existe prin Cybercab. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la transformarea viitorului în realitate, precum și comunității de proprietari ale căror aventuri le-am urmărit cu plăcere”, a declarat Morrill.

Vânzări mult sub așteptări și probleme tehnice repetate

CyberTruck, construit din oțel inoxidabil, nu s-a ridicat la înălțimea ambițiilor inițiale ale lui Elon Musk. La momentul prezentării sale din 2019, fondatorul Tesla estima vânzări anuale de aproximativ 250.000 de unități. În realitate, de la sosirea sa pe șosele în 2023, estimările arată că firma a livrat doar în jur de 70.000 de exemplare, o cifră considerabil sub așteptări.

Pe lângă prețul care a crescut semnificativ față de anunțul inițial, Cybertruck s-a confruntat cu numeroase rechemări în service și probleme legate de controlul calității. Astfel, în loc să continue să dedice spațiu valoros în fabrică pentru un model cu performanțe comerciale modeste, Tesla alege să acorde prioritate următorului său mare experiment auto.

Cybertruck, modelul pe care românii nu îl pot cumpăra

Tesla Cybertruck nu a fost vândută oficial în România sau în restul Uniunii Europene pentru că nu a primit niciodată omologarea de tip europeană. Designul cu muchii drepte și panouri rigide din oțel inoxidabil de 1,4 milimetri nu respectă normele UE privind protecția pietonilor, iar vicepreședintele Tesla, Lars Moravy, a recunoscut că rotunjirile cerute de UE sunt practic imposibile pe materialul din care este făcut Cybertruck.

La aceasta se adaugă greutatea, care depășește 3,5 tone, iar mașina nu ar putea fi condusă cu un permis de categoria B,ci ar avea nevoie de același permis folosit și pentru autoutilitare. Exemplarele văzute în România au fost aduse individual și circulă temporar, nu sunt înmatriculate în România, iar în Europa nu au fost vândute oficial.

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