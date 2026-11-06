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Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au patru teme majore pe agenda întâlnirii de la București. Ce urmează să discute cei doi

Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au patru teme majore pe agenda întâlnirii de la București. Ce urmează să discute cei doi
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La întâlnirea de luni, 9 noiembrie, președintele României, Nicușor Dan, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să discute despre interesele României, securitatea la Marea Neagră și sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE, conform consilierului prezidențial Valentin Naumescu. Acesta a transmis, printr-o postare pe Facebook, că pe masa discuțiilor mai sunt și competitivitatea energetică și negocierile pentru viitorul buget european.

Vizita șefei Comisiei Europene la București are loc în cadrul unui turneu strategic în regiunea Mării Negre.

Securitatea Mării Negre și apărarea europeană

Unul dintre principalele subiecte ale întrevederii va fi securitatea europeană, cu un accent deosebit pe regiunea Mării Negre, o zonă de interes major atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană în ansamblul ei.

Potrivit consilierului prezidențial Valentin Naumescu, discuțiile vor aborda atât prioritățile generale ale agendei de la Bruxelles, cât și interesele strategice ale României.

„Apărarea și securitatea europeană (în particular securitatea în zona Mării Negre) (…) se numără printre temele care vor fi discutate”, a precizat acesta.

Extinderea UE și susținerea fermă pentru Republica Moldova

Un alt punct de discuție al întâlnirii îl reprezintă politica de extindere a Uniunii Europene. În acest context, Nicușor Dan va readuce în discuție, la cel mai înalt nivel, susținerea fermă pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Acest subiect rămâne o prioritate de politică externă pentru România în relația cu instituțiile europene, având în vedere mizele de stabilitate regională și sprijinul acordat Chișinăului în procesul de integrare.

Negocierile pentru bugetul UE 2028-2034 și criza competitivității

Președintele Nicușor Dan și șefa Comisiei Europene vor deschide și dosarul negocierilor privind noul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Acesta va stabili arhitectura bugetară europeană pentru următorii șapte ani și reprezintă un instrument crucial de dezvoltare pentru România.

Pe aceeași agendă economico-strategică se află și competitivitatea europeană, cu accent pe componenta energetică. Într-un context marcat de crize suprapuse, politicile privind independența energetică și revitalizarea economică sunt considerate vitale la nivelul întregului bloc comunitar.

Întâlnire oficială și cu premierul Luca Niculescu

Turneul diplomatic al Ursulei von der Leyen la București include discuții la cel mai înalt nivel executiv.Vizita a fost confirmată vineri, la Bruxelles, de purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho.

Conform agendei oficiale, pe lângă întrevederea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan,președinta Comisiei Europene va avea o întâlnire de lucru și cu prim-ministrul României, Luca Niculescu, pentru a consolida cooperarea pe marile dosare aflate în derulare.

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