Zelenski pretinde că o mare parte din copiii ucraineni răpiți de ruși sunt trimiși pe front să lupte împotriva Ucrainei. Câți dintre ei au fost salvați și readuși în țară

Rusia a început să înroleze în armata sa copii ucraineni răpiți, care au crescut în timpul acestui război, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, joi, cu ocazia celui de-al XXX-lea Summit Ibero-american de la Madrid, relatează Interfax-Ucraina.

„Zeci de mii de copii ucraineni au fost răpiți de pe pământul nostru. Iar acum asistăm la ceva și mai grav. Rusia a început deja să trimită (la război) o parte dintre acești copii, pe care i-a răpit de la noi și care au crescut în timpul acestui război. De-a lungul acestor ani, ei au crescut și au ajuns în rândurile armatei ruse”, a declarat Zelenski.

Președintele Ucrainei i-a îndemnat pe aliații Ucrainei să vorbească public despre copiii ucraineni răpiți de către Rusia, pentru a pune capăt acestei situații.

„Abordați în mod constant această problemă. Asigurați-vă că lumea află despre aceste crime. Echipa noastră și diplomații noștri sunt gata să vă furnizeze toate informațiile necesare”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Sondaj Gândul Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres? Nu știu

Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Liderul de la Kiev a mai precizat că Rusia a răpit peste 20.000 de copii ucraineni. Până în prezent, Ucraina ar fi recuperat doar 2.790 dintre aceștia.

„Dar de fiecare dată este o provocare: să-i găsim, să verificăm, să dovedim și să-i aducem înapoi. Și de fiecare dată Rusia se opune”, a spus el după întâlnirea cu prim-ministrul Andorrei, Xavier Espot Samora.

Pe 4 noiembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Madrid, unde a avut programate întâlniri și discuții privind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, dezvoltarea cooperării în domeniul apărării (în special cu Spania) și continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

De asemenea, în capitala Spaniei, Volodimir Zelenski s-a întâlnit regele Felipe al VI-lea, cu premierul Pedro Sanchez, dar și cu președintele Portugaliei, António José Seguro. Zelenski a mai anunțat pe rețețe de socializare că, în timpul vizitei sale la Madrid, a fost aprobat un nou pachet de ajutor din partea Spaniei pentru Ucraina, în valoare de 437 de milioane de euro.