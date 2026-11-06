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Zelenski pretinde că o mare parte din copiii ucraineni răpiți de ruși sunt trimiși pe front să lupte împotriva Ucrainei. Câți dintre ei au fost salvați și readuși în țară

Melania Agiu
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Rusia a început să înroleze în armata sa copii ucraineni răpiți, care au crescut în timpul acestui război, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, joi, cu ocazia celui de-al XXX-lea Summit Ibero-american de la Madrid, relatează Interfax-Ucraina.

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„Zeci de mii de copii ucraineni au fost răpiți de pe pământul nostru. Iar acum asistăm la ceva și mai grav. Rusia a început deja să trimită (la război) o parte dintre acești copii, pe care i-a răpit de la noi și care au crescut în timpul acestui război. De-a lungul acestor ani, ei au crescut și au ajuns în rândurile armatei ruse”, a declarat Zelenski.

Președintele Ucrainei i-a îndemnat pe aliații Ucrainei să vorbească public despre copiii ucraineni răpiți de către Rusia, pentru a pune capăt acestei situații.

„Abordați în mod constant această problemă. Asigurați-vă că lumea află despre aceste crime. Echipa noastră și diplomații noștri sunt gata să vă furnizeze toate informațiile necesare”, a subliniat Volodimir Zelenski.

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Liderul de la Kiev a mai precizat că Rusia a răpit peste 20.000 de copii ucraineni. Până în prezent, Ucraina ar fi recuperat doar 2.790 dintre aceștia.

„Dar de fiecare dată este o provocare: să-i găsim, să verificăm, să dovedim și să-i aducem înapoi. Și de fiecare dată Rusia se opune”, a spus el după întâlnirea cu prim-ministrul Andorrei, Xavier Espot Samora.

Pe 4 noiembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Madrid, unde a avut programate întâlniri și discuții privind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, dezvoltarea cooperării în domeniul apărării (în special cu Spania) și continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

De asemenea, în capitala Spaniei, Volodimir Zelenski s-a întâlnit regele Felipe al VI-lea, cu premierul Pedro Sanchez, dar și cu președintele Portugaliei, António José Seguro. Zelenski a mai anunțat pe rețețe de socializare că, în timpul vizitei sale la Madrid, a fost aprobat un nou pachet de ajutor din partea Spaniei pentru Ucraina, în valoare de 437 de milioane de euro.

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