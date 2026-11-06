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Kremlinul nu cunoaște cu exactitate „planul de pace în Ucraina, care va afecta întreaga Europă” propus de Trump

Kremlinul nu cunoaște cu exactitate „planul de pace în Ucraina, care va afecta întreaga Europă” propus de Trump
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Kremlinul a comunicat că nu cunoaște cu exactitate propunerea președintelui Trump privind planul de pace în Ucraina, care va afecta întreaga Europă.

„Va fi o înțelegere mare. Foarte mare. Nu va afecta doar Ucraina. Aș spune chiar că ar putea afecta întreaga Europă. Va fi o înțelegere mare și frumoasă și toată lumea va fi absolut încântată”, a spus Trump, vineri, după întâlnirea avută la Washington cu emisarul rus Kirill Dmitriev.

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„Desigur, fără europeni, această chestiune va fi la un moment dat imposibil”, a spus Peskov.

„În ceea ce privește unele idei ale europenilor, nu le-am primit, nu le cunoaștem. Prin urmare, este nevoie de discuții cu europenii (…) Dar, așa cum vedem cu toții, deocamdată ei nu sunt capabili nici măcar să decidă cine poate vorbi în numele lor””, a adăugat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Cu o zi înainte, Kirill Dmitriev a fost în vizită la Casa Albă, unde s-a întâlnit cu Melania Trump. Prima Doamnă a ținut un discurs despre cum a mediat negocierile pentru armistițiul din orașul Oleșki dintre forțele ucrainene și cele ruse. Pe durata încetării temporare a focului, au fost efectuate operațiuni pentru deminare și au fost stabilite rute de evacuare ale civililor.

Trump nu a oferit însă detalii clare despre discuția avută cu Dmitriev, doar că va fi un acord care va implica Ucraina și întreaga Europă.

Noi discuții între Ucraina, SUA și Rusia ar urma să se desfășoare la Abu Dhabi. O delegație SUA va media discuțiile dintre reprezentanții Moscovei și Kievului, programate pentru 10 și 11 noiembrie 2026.

Sursa Foto: Hepta/Shutterstock

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