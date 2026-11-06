Nicușor Dan s-a ales cu poprire pe conturi după ce nu și-a plătit impozitul pe terenul de la Predeal. Ce datorii are „șeful statului” la… stat

Președintele Nicușor Dan a primit o veste mai puțin plăcută din partea reprezentanților Primăriei Predeal. Municipalitatea l-a anunțat pe „șeful statului” că a fost emisă o adresă de înștiințare privind înființarea popririi pe numele său din cauza neplății impozitelor și taxelor locale. În luna februarie a acestui an, Gândul dezvăluia, în exclusivitate, că președintele datorează, pentru terenul de 7.460 de metri pătrați din localitatea Predeal, suma de 280,52 de lei, din care 138,46 de lei reprezintă o restanță din anii anteriori, motiv pentru care a intrat în procedura de executare silită. De altfel, o lună mai târziu, Nicușor Dan a recunoscut că nu este restant doar cu terenul din Predeal, ci și cu mașina care „a rămas la Făgăraș”.

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Președintele României, notificat împreună cu alți 160 de cetățeni care nu și-au plătit impozitele

La data de 20 octombrie 2026, reprezentanții Primăriei Predeal au emis un anunț colectiv prin care informează că a fost demarată procedura de poprire pentru 161 de persoane. La numărul 83 din listă, se află numele complet al președintelui Nicușor-Daniel Dan.

Documentul indică și faptul că, în cazul președintelui data emiterii adresei de înființare a popririi este 7 septembrie 2026.

„Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului la sediul Primăriei Orașului Predeal și pe pagina de internet www.primaria—predeal.ro, respectiv 05.11.2026”, a transmis municipalitatea.

Nicușor Dan, somat în decembrie 2025 să își plătească datoria către Primăria Predeal

În luna decembrie a anului trecut, Primăria Predeal a emis o somație și un titlu executoriu, a constituit un dosar de executare silită și a întocmit un proces-verbal de executare. În aceeași manieră, documentele au fost comunicate tot printr-un anunț colectiv, în februarie 2026.

Ulterior comunicării somației, contribuabilul are la dispoziție 15 zile pentru a stinge debitul sau pentru a solicita instanței emitente să înceapă procedura de mediere. În absența alegerii uneia dintre cele două opțiuni, executarea silită poate continua.

Dacă datoria nu este recuperată – ceea s-a întâmplat în cazul care îl vizează pe președintele României – direcția de taxe și impozite poate apela la măsuri concrete, precum poprirea conturilor bancare, poprirea veniturilor, respectiv sechestrarea bunurilor mobile sau imobile.

Poprirea se consideră înființată în momentul în care contribuabilul primește adresa de înștiințare, punct în care se află și Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Un teren pe care am plătit 170-180.000 de euro, banca mi-a dat un credit de 100.000”

Nicușor Dan a declarat, în urmă cu 10 ani, că a plătit 180.000 de euro pe terenul din Predeal. Președintele a precizat că a luat un credit de la bancă, în valoare de 100.000 euro, și a făcut un raport de expertiză imobiliară pentru a-l obține.

„Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro. Pentru ca banca să-mi dea credit, am făcut un raport de expertiză imobiliară. Am dat mai multe declaraţii de avere şi se vede că din 2007 şi până acum am tot achitat ratele. Am ajuns la 72.000 de mii”, a explicat Nicușor Dan.