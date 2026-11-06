Reactorul 1 de la Cernavodă a fost repornit, după mai bine de trei luni de pauză. Peste 40 MW au fost livrați în sistem

România a reluat vineri, 6 noiembrie, producția de energie nucleară, după mai bine de trei luni în care centrala de la Cernavodă nu a mai furnizat electricitate în Sistemul Energetic Național. Reactorul 1 a fost reconectat la rețea și a început să livreze primii megawați, potrivit datelor în timp real ale Transelectrica. Revenirea are loc după o oprire prelungită provocată de debitul extrem de scăzut al Dunării.

La ora 16:27, datele Transelectrica indicau o producție de 42 MW din energie nucleară, reprezentând 0,74% din producția totală de electricitate a României, care se ridica în acel moment la 5.651 MW.

Este prima cantitate de energie nucleară livrată în rețeaua națională după aproape trei luni în care ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite.

Reactorul 1 nu funcționează încă la capacitate maximă. Puterea acestuia va fi crescută treptat, în cadrul procedurilor de repornire, până la atingerea regimului normal de funcționare, estimată pentru sâmbătă, 7 noiembrie, în jurul orei 19:00.

La capacitate nominală, Unitatea 1 poate produce aproximativ 700 MW, ceea ce înseamnă că revenirea sa completă ar putea aduce în sistem o cantitate de energie de peste 16 ori mai mare decât cea înregistrată vineri după-amiază.