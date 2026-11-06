Primarul PNL din Alba Iulia interzice manifestațiile politice de 1 Decembrie. Ilie Bolojan a fost huiduit aici anul trecut

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a anunţat că interzice anul acesta manifestaţiile cu caracter politic la evenimentele de 1 Decembrie. Vor fi permise în continuare cele „cu caracter patriotic, comemorativ sau aniversar”.

Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, a precizat că municipalitatea va interzice manifestaţiile cu caracter politic la evenimentele de 1 Decembrie. Acesta anunțase încă de anul trecut că se vor lua măsuri, după ce Ilie Bolojan a fost huiduit în capitala Marii Uniri.

„Am spus, încă din 2 decembrie anul trecut, că nu vom mai fi de acord să se întâmple ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Nu vreau să dau vina pe nimeni… Probabil au fost chestii ad-hoc, nu neapărat organizate, dar, datorită faptului că am tolerat – pentru că niciodată la Alba Iulia nu s-a întâmplat acest lucru – au fost nişte îmbrânceli la Catedrala Încoronării, huiduieli la Imnul Naţional şi alte lucruri care sunt de nedorit. Inclusiv anumite conflicte mai mici între diferiţi participanţi”, a declarat primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleşa, transmite ziarulunirea.ro.

„ Vor suporta consecințele legii, categoric”

De asemenea, primarul din Alba Iulia a subliniat faptul că în cazul în care astfel de evenimente vor avea loc, participanții vor suporta consecințele conform legii.

„În concluzie, am zis foarte clar că nu vreau să mai autorizăm genul de mitinguri politice. Chiar dacă există, eu știu, formațiuni care își vor face congrese în acea perioadă, să poată face în data de 2, să poată face în data de 30, nu de Ziua Națională. Știți foarte bine că există Legea 60, care spune foarte clar că trebuie să ai avizul Primăriei, al unei comisii a Primăriei. Noi suntem, practic, cei care conducem comisia, dar acolo este Jandarmeria, este Inspectoratul de Poliție Județean, este ISU, sunt toți factorii care veghează la buna organizare a manifestații. Vor suporta consecințele legii, categoric”, a adăugat Gabriel Pleșa.

Anul trecut, Ilie Bolojan a fost huiduit minute în șir înainte de parada de la Alba Iulia. Apoi, când a fost intonat imnul național, mai mulți oameni au scandat „Demisia, demisia”.