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Ce a răspuns Nicușor Dan la întrebarea cu privire la raportul privind anularea alegerilor: „Îl terminați anul acesta”?

Luiza Dobrescu
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Președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu au participat vineri, 6 noiembrie, la reuniunea de lucru a președinției Asociației Curților Constituționale Francofone, organizată de Curtea Constituțională a României, cu tema „Societatea informațională și democrația constituțională”. În discursul său, șeful statului a vorbit despre importanța protejării valorilor constituționale și despre amenințările reprezentate de dezinformare, care generează „vulnerabilități în toate societățile democratice”, fără să facă însă vreo referire la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 sau la raportul promis pe această temă. La finalul evenimentului, pe holurile Parlamentului, un jurnalist l-a întrebat dacă raportul este gata și dacă va fi prezentat până la sfârșitul anului. Însoțit de președinta CCR, Simina Tănăsescu, Nicușor Dan nu a oferit un răspuns tranșant, ci a evitat să precizeze un termen, anunțând doar că va organiza o conferință de presă săptămâna viitoare.

Ce a spus Nicușor Dan la reuniunea CCR

După ce a primit cuvântul de la președinta CCR, Simina Tănăsescu, Nicușor Dan și-a început discursul în limba franceză, pe care a folosit-o timp de aproximativ un minut, după care a continuat în limba română.

Președintele a vorbit despre importanța protejării valorilor constituționale și despre provocările pe care mediul informațional le ridică pentru democrațiile contemporane și a atras atenția asupra dezinformării și manipulării informațiilor, despre care a spus că generează vulnerabilități în toate societățile democratice.

Deși reuniunea a avut loc cu aproximativ o lună înainte de împlinirea a doi ani de la decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, Nicușor Dan nu a abordat în discurs subiectul raportului promis privind evenimentele care au dus la anularea scrutinului.

Nicușor Dan, întrebat dacă raportul este gata. Președintele a anunțat o conferință de presă

După încheierea evenimentului, pe holurile Parlamentului, un jurnalist l-a întrebat pe șeful statului dacă documentul privind anularea alegerilor este finalizat și dacă va fi prezentat până la sfârșitul acestui an.

Jurnalist: „Raportul e gata? Îl terminați anul acesta?”

Nicușor Dan: „Facem conferință de presă săptămâna viitoare și răspundem la întrebări”.

  • Președintele nu a precizat dacă raportul este finalizat și nici dacă documentul va fi făcut public până la sfârșitul anului. Acesta a indicat doar că va răspunde întrebărilor jurnaliștilor în cadrul conferinței de presă anunțate pentru săptămâna viitoare.

De câte ori a promis Nicușor Dan că va prezenta raportul

Nicușor Dan a promis în repetate rânduri că va prezenta un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. De la preluarea mandatului, președintele a avansat mai multe termene, care au fost ulterior depășite.

În mai 2025, acesta vorbea despre prezentarea documentului „în cel mai scurt timp”.

Ulterior, în iunie 2025, indica un interval de una-două săptămâni. În toamna aceluiași an, termenul a fost prelungit, președintele explicând că mai sunt necesare câteva luni pentru documentare.

În decembrie 2025, Nicușor Dan indica drept termen sfârșitul lunii ianuarie 2026, iar ulterior vorbea despre un interval de două-trei luni.

În aprilie 2026, șeful statului afirma că raportul va fi prezentat în cursul anului, ”în mod categoric”. În iunie, însă, nu a mai avansat o dată precisă, vorbind despre un ”termen rezonabil”.

La 1 octombrie 2026, întrebat din nou despre document, Nicușor Dan declara: „Dacă l-am promis, o să-l avem”.

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