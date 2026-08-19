Romsilva a venit cu un răspuns pentru Diana Buzoianu, după ce ministrul mediului a acuzat conducerea că ar fi introdus premierea colectivă în noul Contract Colectiv de Muncă, deși Curtea de Conturi ar fi recomandat anterior reguli clare pentru acordarea individuală a premiilor, în funcție de performanța angajaților.

Romsilva, răspuns pentru Diana Buzoianu

Romsilva precizează că, din 2023 și până în prezent, nu a acordat prime individuale sau colective, iar în bugetul propus pentru acest an nu sunt prevăzute astfel de plăți. Totodată, instituția menționează că în contractul colectiv de muncă a fost introdus un articol care prevede, în principiu, posibilitatea acordării acestei forme de recompensare angajaților care contribuie, la nivel colectiv, la obținerea unor rezultate excepționale. Regia mai subliniază că a înregistrat profit în fiecare an și că virează anual la bugetul de stat aproximativ 900 de milioane de lei, sub formă de taxe, contribuții și impozite.

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”De exemplu, la iniţiativa directorului general, Jean Vişan a fost eliminat bonusul de pensionare, de până la 10 salarii, care era obligatoriu prin Contractul Colectiv de Muncă. Articolul 137 (2), la care face referire ministrul mediului, apelor şi pădurilor, prevede posibilitatea acordării unor prime colective, în situaţii excepţionale, când indicatorii din bugetul anual aprobat sunt depăşiţi. Prevederea este legală şi nu se aplică automat”, precizează Romsilva.

Regia Naţională a Pădurilor mai menționează că nu a acordat prime individuale sau colective din anul 2023 până în prezent, iar în bugetul propus pentru acest an, acestea nu sunt prevăzute.

”În anii 2021 şi 2022, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a acordat, în mod excepţional, prime angajaţilor, în urma unor rezultate deosebite. De exemplu, în anul 2021, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a înregistrat o creştere a veniturilor cu 255 milioane lei şi a profitului cu 35,6% faţă de bugetul anual aprobat. În anul 2022, Romsilva a înregistrat o majorare a veniturilor cu peste 740 milioane lei şi a profitului brut cu 806% faţă de bugetul anual aprobat. Având în vedere că la aceste rezultate au contribuit toţi angajaţii, conducerea de atunci a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva a decis premierea tuturor angajaţilor. Cu toate acestea, Curtea de Conturi, în raportul de audit de conformitate nr. 36270/21.05.2025, a considerat că aceste prime au fost acordate în afara Contractului Colectiv de Muncă, în lipsa unei prevederi clare în acest sens”. se precizează în comunicat.

”De asemenea, precizăm Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a înregistrat an de an profit, varsă anual la bugetul de stat aproximativ 900 milioane de lei sub formă de taxe, contribuţii şi impozite, în condiţiile în care regia nu este finanţată de la buget, iar o parte din venituri sunt realizate din servicii silvice acordate proprietarilor privaţi de păduri”, se mai menţionează în comunicat.