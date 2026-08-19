Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu acuză conducerea Romsilva că ar fi introdus premierea colectivă în noul Contract Colectiv de Muncă, deși Curtea de Conturi ar fi recomandat anterior reguli clare pentru acordarea individuală a premiilor, în funcție de performanța angajaților.

Buzoianu: „Episodul 1000” în reforma Romsilva

Diana Buzoianu continuă criticile la adresa modului în care este administrată Regia Națională a Pădurilor Romsilva. Ministrul Mediului susține că a descoperit o nouă problemă în noul Contract Colectiv de Muncă negociat de conducerea Regiei cu sindicatul Silva.

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„Tocmai am descoperit cum Romsilva a pus recent în Contractul Colectiv de Muncă premierea colectivă, încălcând astfel recomandările exprese ale Curții de Conturi din raportul de anul trecut”, a transmis Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Ministrul afirmă că, până în urmă cu câteva luni, premierea personalului din Romsilva era prevăzută doar individual, în funcție de rezultatele concrete ale fiecărui angajat.

Ce a constatat Curtea de Conturi

Potrivit lui Buzoianu, un raport al Curții de Conturi de anul trecut a evidențiat faptul că Romsilva ar fi acordat premii în valoare totală ridicată cu încălcarea prevederilor propriului Contract Colectiv de Muncă.

„Curtea de Conturi constata într-un raport oficial că Romsilva a acordat premii totale uriașe cu încălcarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, adică fără să analizeze nimeni și fără să răsplătească performanța individuală a angajaților”, susține ministrul.

Buzoianu precizează că, la acel moment, Contractul Colectiv de Muncă prevedea acordarea individuală a premiilor. Ea citează și recomandarea formulată de Curtea de Conturi pentru remedierea situației: „proceduri clare și transparente a modului de acordare a premiilor, care să conțină efectuarea unor analize riguroase a performanțelor obținute de salariați”.

Potrivit ministrului, scopul acestor măsuri era atât prevenirea utilizării ineficiente a fondurilor, cât și recompensarea angajaților în funcție de performanța reală.

Acuzațiile Dianei Buzoianu la adresa conducerii Romsilva

Ministrul Mediului susține că noua conducere a Romsilva ar fi ales o altă soluție. Buzoianu îl indică pe directorul general, Vișan, despre care spune că, sub mandatul Consiliului de Administrație, a negociat cu sindicatul Silva un nou Contract Colectiv de Muncă în care este prevăzută și posibilitatea premierii colective.

„Deci, Romsilva, în loc să clarifice cum face mai clară premierea individuală, ca să dea beneficii celor care chiar au rezultate, s-a acoperit nevoie mare introducând un articol special în Contractul Colectiv de Muncă ca să poată da și premii colectiv”, afirmă Buzoianu.

„Acesta este motivul 1000 pentru care nu voi ceda cu nimic de la reforma Romsilva”, a încheiat Diana Buzoianu.