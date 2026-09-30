Diana Șoșoacă a urlat la Siegfried Mureșan pe holurile Parlamentului în ziua votului de învestitură

Senatoarea SOS, Diana Șoșoacă, a generat un adevărat scandal, miercuri, pe holurile Parlamentului, în ziua votului de învestitură a guvernului Mureșan. Șoșoacă l-a acuzat pe premierul desemnat că ar fi „sluga” Uniunii Europene și că ar fi „trădat” România.

Șoșoacă a descins în clădirea Parlamentului și și-a exprimat revolta față de desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru formarea noului Executiv. Senatorea l-a comparat pe europarlamentarul liberal cu „o râmă” și l-a numit „sluga Ursulei von der Leyen”.

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„Domnul Mureșan este doar o umilă slugă a Ursulei von der Leyen, o râmă care merge pe jos și se târăște pe picioarele Ursulei von der Leyen”, a declarat Șoșoacă.

La momentul intrării lui Mureșan în sala de ședință, Diana Șoșoacă l-a alergat și l-a acuzat că „trădat” România și a insinuat că merită să fie condamnat la închisoare.

„Nerușinatule ai trădat România pentru Ursula. Bună seara pușcărie”, a strigat Diana Șoșoacă după Mureșan.

Mureșan mizează doar pe 171 de voturi

Guvernul propus de Siegfried Mureșan ajunge miercuri, 30 septembrie, în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului începe la ora 13:00, iar Cabinetul are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a primi încrederea Legislativului. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota cabinetul.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut miercuri dimineață, la RFI, că șansele Guvernului sunt mici. El estimează că Executivul ar putea obține doar 170-171 de voturi.