Petrișor Peiu, declarație înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: ”Șansele să fie învestit sunt 0,00%”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține că Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu are nicio șansă să obțină votul de învestitură în Parlament. Parlamentarul AUR a afirmat că președintele Nicușor Dan trebuie să accepte că actuala configurație politică nu permite, în opinia sa, formarea unei majorități stabile.

Liderul senatorilor AUR consideră că președintele Nicușor Dan va trebui să facă noi desemnări pentru funcția de premier dacă actualul Cabinet nu obține voturile necesare.

”Șansele să fie învestit acest guvern sunt 0,00%. Vom avea desemnări până când domnul președinte Nicușor Dan va înțelege realitatea, va vedea că matematic este imposibil să se facă o majoritate stabilă”, a declarat Petrișor Peiu, la B1 TV.

PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Guvernul Mureșan. Premierul desemnat a purtat însă discuții cu reprezentanții minorităților naționale, parlamentari neafiliați și membri ai unor grupuri parlamentare mai mici, în încercarea de a-și extinde susținerea înaintea votului.

AUR menține pe masă suspendarea lui Nicușor Dan

Liderul grupului AUR din Senat a reamintit că inițiativa partidului său privind suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan rămâne pe masă și a cerut partidelor care critică activitatea șefului statului să se ralieze planului AUR.

”Demersul privind suspendarea președintelui Nicușor Dan este în vigoare. Așteptăm ca partidele care critică pe la colțuri prestația domnului președinte să înțeleagă că singura opțiune de exprimare a modului în care domnul Nicușor Dan este văzut în clasa politică este asumarea acestei inițiative de suspendare și de demitere a președintelui pentru a înlătura principalul blocaj în calea rezolvării crizei politice”, a declarat Peiu.

Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi

Declarațiile lui Petrișor Peiu vin chiar înaintea votului decisiv din Parlament. Ședința plenului reunit a început la ora 13:00. Siegfried Mureșan își va prezenta programul de guvernare și echipa de miniștri, după care vor urma dezbaterile și votul secret cu bile.

Pragul necesar pentru învestire este de 233 de voturi. PNL, USR și UDMR nu îl ating singure, astfel că rezultatul depinde de voturile parlamentarilor din afara celor trei formațiuni care decid să susțină Cabinetul.