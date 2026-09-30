Protest în fața Arestului Central unde se află încarcerat Călin Georgescu. Cine l-a vizitat pe fostul prezidențiabil

Câteva zeci de susținători ai lui Călin Georgescu sunt în continuare în fața Arestului Central unde a fost dus aseară fostul candidat la prezidențiale. „Justiție, nu corupție!” scandează oamenii dincolo de gardurile aduse de jandarmi în zonă. Georgescu a primit deja și o vizită din partea unui foarte apropiat: bodyguardul lui, Marian Burcea, a fost surprins de jurnaliști ieșind pe ușa arestului. Călin Georgescu a fost arestat preventiv, ieri, pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat.

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Bodyguardul lui Călin Georgescu a declarat, după vizita la fostul prezidențiabil, că îi felicită pe oamenii care scandează.

Minuta instanței

„Respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii-inculpați. Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT. Desființează încheierea contestată și , pe fond, rejudecând, dispune următoarele: Admite propunerea formulată de PICCJ-DIICOT de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpați. Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 30 de zile. Definitivă”, se arată în minuta instanței.

Pe 21 septembrie 2026, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT, într-un dosar în care procurorii îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Dosarul pornește de la plângerea unui om de afaceri care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro într-o schemă legată de obținerea unei finanțări pentru o afacere cu metale prețioase.

DIICOT a cerut apoi arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă Tribunalul București a respins cererea și, pe 23 septembrie, l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat hotărârea, astfel că, la 29 septembrie, cazul a ajuns la Curtea de Apel București.