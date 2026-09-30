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Sorin Grindeanu îl spulberă pe Siegfried Mureșan de la tribuna Parlamentului: „Bolojan a eșuat lamentabil. De ce am crede că va reuși copia sa”

Ruxandra Radulescu
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Sorin Grindeanu a ținut un discurs la tribuna Parlamentului la ședința pentru votul de învestitură a Guvernului Mureșan, în care  i-a reproșat europarlamentarului că a luat decizii împotriva României la Bruxelles, prin semnarea solicitării pentru suspendarea fondurilor din PNRR, dar și prin semnarea acordului Mercosur. Liderul PSD a subliniat că partidul nu va vota un guvern  „Bolojan 2.0”.

Totodată, Sorin Grindeanu i-a reproșat lui Mureșan că a prelungit criza politică prin faptul că nu și-a depus mandatul, întrucât europarlamentarul nu șanse de a obține voturile necesare.

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Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

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„Încă 10 zile de criză, doar ca să veniți cu un guvern-marionetă, care nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate. Acesta nu este un guvern al României, este un alt guvern Bolojan, cu mai mult USR-ism în el. Un Bolojan  2.0 care va aplica aceeași rețetă a dezastrului și a austerității. PSD spune „nu” acestui guvern Bolojan reșapat, spune „nu” acestui program de guvern scris cu Inteligența Artificială. PSD nu a fost impresionat de amenințările lui Mureșan. PSD va vota doar un guvern care ține cu România”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a părăsit sala în timpul discursului lui Ilie Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală în timpul discursului lui Ilie Bolojan din timpul ședinței pentru votul de învestitură a Guvernului Mureșan. Președintele PNL a acuzat PSD că ține țara în blocaj.

Bolojan a spus că Parlamentul trebuie să găsească o soluție pentru criza declanșată de PSD și AUR. El a susținut că o soluție politică este bună doar dacă rezolvă și problemele țării.

„Bolojan a eșuat lamentabil de ce am crede că va reuși copia sa”

Sorin Grindeanu a răspuns acuzațiilor lui Mureșan, potrivit cărora PSD nu ar fi un partid pro-european și a amintit că, în timpul guvernării social-democraților, România a intrat în Schengen.

„Când dvs. erați preocupat pe la Bruxelles să legați dopul de sticlă, PSD lupta și reușea să bage România în Schengen.
Nu ați avut jenă să semnați cu două mâini suspendarea fondurilor din PNRR ale României.
Tot voi ați votat în Parlamentul European împotriva fermierilor români. România fost depășită de Kenya, pentru că state precum Bulgaria au ajuns înaintea noastră. Bolojan a eșuat lamentabil, de ce am crede că va reuși copia sa.” a mai declarat Grindeanu.

Mureșan mizează doar pe 171 de voturi

Guvernul propus de Siegfried Mureșan ajunge miercuri, 30 septembrie, în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului începe la ora 13:00, iar Cabinetul are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a primi încrederea Legislativului. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota cabinetul.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut miercuri dimineață, la RFI, că șansele Guvernului sunt mici. El estimează că Executivul ar putea obține doar 170-171 de voturi.

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