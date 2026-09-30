În Israel, se conturează tot mai mult ideea că situația de urgență de la bordul avionului Flydubai de la Dubai la Tel Aviv a fost o tentativă de atac terorist, deși încă nu se poate afirma acest lucru cu certitudine. Aeronava a aterizat de urgență în Arabia Saudită, în urma unei altercații violente în cabina de pilotaj.

Pasager, la câteva momente după încăierarea din avion: „A avut loc o deturnare, i-am ținut pe teroriști sub control, avem nevoie de ajutor”, Sursă video: X/ @newsisrael13

În acest moment, în Israel au loc discuții intense cu privire la zborul respectiv. Conform unor informații neconfirmate apărute în presa ebraică, copilotul, un cetățean din Oman, este anchetat la sol de către autoritățile saudite, după ce ar fi înjunghiat căpitanul, un cetățean din Emiratele Arabe Unite, și ar fi încercat să provoace prăbușirea avionului, pe modelul atacurilor din SUA de la 11 septembrie 2001.

The Jerusalem Post relatează că „autoritățile anchetau ceea ce s-a întâmplat la bordul zborului, inclusiv identitatea și trecutul copilotului care ar fi înjunghiat celălalt pilot.“ S-a raportat că altercația dintre piloți, care ulterior s-a extins, implicând și pasagerii israelieni și echipajul de la bord, a inclus înjunghierea unuia dintre piloți.

Un oficial israelian a declarat că încă nu este clar ce intenționa să facă pilotul – dacă voia să deturneze avionul spre Israel, să-l prăbușească la sol sau să comită un atac similar celui din 11 septembrie. Ceea ce este clar, a spus oficialul, este că acesta voia să deturneze aeronava, scrie The Post.

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Oficialul a precizat că autoritățile încă lucrează pentru a stabili identitatea copilotului care a comis atacul cu cuțitul. De asemenea, se investighează suspiciunea că pilotul ar putea fi originar din Orientul Mijlociu. Conform anchetelor preliminare, se presupune că suspectul de deturnare ar fi de naționalitate omaneză, au declarat surse israeliene pentru ziarul „The Post”.

Yasmin Abu Kasis, a cărei fiică Miriam se afla la bordul zborului, a declarat că fiica ei i-a povestit că a auzit țipete și că un bărbat a scos un cuțit, l-a trântit pe pilot la podea, iar apoi sânge era peste tot.

Israelienii s-au grăbit să-l oprească pe „presupusul terorist“ care voia să-l înjunghie pe pilot și să-l scoată cu forța din cabina de pilotaj, a declarat un pasager pentru „Post”.

Un pasager israelian aflat la bordul zborului a declarat pentru „Post” că un pilot l-a înjunghiat pe celălalt și a încercat să-l scoată cu forța din cabina de pilotaj în momentul în care aeronava a început să coboare brusc.

Pasagerul a declarat că israelienii care stăteau în partea din față s-au repezit spre cabina de pilotaj și s-au luptat cu atacatorul în timp ce avionul se afla în picaj. Pe rețelele de socializare au început să circule imagini cu mai mulți bărbați, posibil pasageri, cu hainele pătate de sânge.

Potrivit The Post, ceilalți doi piloți de rezervă, care stăteau în spate, păreau inițial să fie în stare de șoc. „Am strigat la ei să fugă și să preia controlul asupra avionului”, a spus pasagerul.

Potrivit pasagerului, grupul a reușit să-l scoată pe atacator din cabina de pilotaj și să-i aducă pe ceilalți doi piloți înăuntru. Unul dintre ei a preluat controlul aeronavei, în timp ce celuilalt i-a luat mai mult timp să-și revină din șoc.

Pasagerul a descris starea pilotului înjunghiat ca fiind critică și a spus că un dentist israelian aflat la bord l-a îngrijit și i-a salvat viața.

Copilotul l-a înjunghiat pe căpitan

Alte rapoarte din presa internațională arată că pilotul este de origine rusă, iar copilotul, de origine ucraineană.

Potrivit Ilsole24, un pasager de pe zborul FlyDubai a declarat pentru Channel 12 că copilotul l-a înjunghiat în repetate rânduri pe căpitan cu un cuțit mic. Mai mulți membri ai echipajului și pasageri au reușit să deschidă cu forța ușa cabinei de pilotaj și să-l imobilizeze pe copilot. „Doar pasagerii israelieni au intervenit.”

„Sunt oameni ale căror tricouri sunt complet acoperite de sânge”, a spus el. Noa, o altă pasageră de pe acel zbor, a declarat: „A fost foarte îngrijorător. Ne-am dat seama că pilotul fusese înjunghiat și că avionul a început să coboare în picaj. Avionul a început să se balanseze dintr-o parte în alta. Ne-am dat seama că piloții pierduseră controlul pentru că unul dintre ei fusese înjunghiat. Avionul a coborât rapid și a fost cu adevărat îngrozitor”, a adăugat ea. „Au fost momente în care eram siguri că acesta era sfârșitul”, a declarat unul dintre pasageri pentru Channel 12. „Am auzit țipăt după țipăt, apoi am văzut cum se deschidea ușa cabinei de pilotaj și era sânge înăuntru. Ne-am dat seama că cineva de la bord îl înjunghiase pe pilot”, a adăugat el. pasagerii sărbătoresc, aplaudă și cântă în timp ce aeronava se pregătește să aterizeze, Sursă video: X/ @IsraelHayomHeb

Cu toate acestea, relatările despre cele întâmplate sunt încă contradictorii, întrucât este posibil ca incidentul să nu fi fost doar o altercație violentă între cei doi piloți. Surse israeliene informează că este în curs o anchetă pentru a stabili cauzele incidentului; există, de asemenea, suspiciunea că presupusa deturnare ar fi putut fi o tentativă de sinucidere a unuia dintre piloți.

Mai exact, se analizează posibilitatea ca incidentul să fi fost cauzat de o problemă de sănătate mintală, fără caracter naționalist.

Autoritățile evaluează, de asemenea, dacă motivul a fost acela de a prăbuși avionul în cadrul unui atac terorist, relatează Yedioth Ahronot.

Toate ipotezele rămân în discuție, inclusiv cea a unui atac terorist.

„Se iau în considerare diverse ipoteze, inclusiv o tentativă de atac terorist”, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de securitate israeliene pentru presa rusă.

Autoritățile israeliene, saudite sau din Emiratele Arabe Unite nu au emis încă nicio declarație oficială cu privire la circumstanțele incidentului.

S-a evitat o catastrofă majoră

Reamintim că, în această dimineață, un zbor FlyDubai care se îndrepta de la Dubai spre Israel a transmis un semnal de urgență și a fost deviat către Arabia Saudită. Forțele Aeriene Israeliene au mobilizat avioane de vânătoare ca răspuns la incident, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu și ministrul apărării Israel Katz au convocat imediat o ședință de securitate.

Zborul FZ1073, cu destinația Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, transporta aproximativ 180 de pasageri israelieni. Aeronava, un Boeing 737 MAX 8, a pierdut rapid altitudine pe măsură ce se apropia de spațiul aerian iordanian. Potrivit site-urilor de urmărire a zborurilor, aeronava a fost observată ulterior deasupra zonei aeroportului Tabuk din Arabia Saudită.

Ulterior, FlyDubai a anunțat oficial că „piloții s-au încăierat în cabina de pilotaj în timpul zborului, până când unul dintre ei și-a pierdut cunoștința”. „Nu a fost vorba de un incident de siguranță”, relatează Channel 12.

Datele din aplicația de urmărire a zborurilor Flightradar24 au arătat că aeronava a coborât rapid de la o altitudine de aproximativ 10.363,2 metri la aproximativ 4.267,2 metri.

Toți pasagerii sunt în siguranță și au fost identificați, afirmă flydubai.