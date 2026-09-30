Prima pagină » Actualitate » Curs valutar miercuri, 30 septembrie 2026. Euro se apropie din nou de record. Dolarul scade, iar aurul se scumpește puternic

Curs valutar miercuri, 30 septembrie 2026. Euro se apropie din nou de record. Dolarul scade, iar aurul se scumpește puternic

Elena Popescu
Curs valutar miercuri, 30 septembrie 2026. Euro se apropie din nou de record. Dolarul scade, iar aurul se scumpește puternic
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 30 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a crescut ușor și rămâne foarte aproape de maximul istoric înregistrat în urmă cu o săptămână, în timp ce dolarul american a pierdut aproape un ban. Lira sterlină a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele peste două luni, iar gramul de aur s-a scumpit puternic.

Moneda europeană a fost cotată miercuri la 5,2785 lei, în creștere cu 0,0005 lei față de ședința de marți, când BNR stabilise un curs de 5,2780 lei.

Euro se află astfel foarte aproape de recordul de 5,2788 lei atins pe 23 septembrie 2026.

Dolarul scade sub 4,65 lei

Dolarul american a schimbat direcția după creșterea puternică înregistrată în ședința precedentă. BNR a stabilit miercuri un curs de 4,6474 lei pentru un dolar, față de 4,6568 lei marți. Moneda americană a pierdut astfel 0,0094 lei, adică aproape un ban, într-o singură ședință.

Francul elvețian s-a depreciat, la rândul său. Acesta a fost cotat la 5,5754 lei, după ce marți valora 5,5793 lei.

Moneda britanică a ajuns miercuri la 6,1712 lei, în creștere de la 6,1594 lei în ședința precedentă. Este o apreciere de 0,0118 lei, adică de peste un ban. Aceasta este cea mai ridicată cotație a lirei sterline înregistrată după 20 iulie 2026.

Principalele cotații anunțate de BNR pentru miercuri, 30 septembrie 2026, sunt:

1 euro (EUR): 5,2785 lei
1 dolar american (USD): 4,6474 lei
1 franc elvețian (CHF): 5,5754 lei
1 liră sterlină (GBP): 6,1712 lei
100 forinți maghiari (HUF): 1,4406 lei
100 yeni japonezi (JPY): 2,9589 lei
1 gram de aur: 625,5299 lei

Gramul de aur se scumpește cu aproape 5 lei

O creștere importantă a fost înregistrată și de aur. BNR a stabilit pentru miercuri un preț de 625,5299 lei pentru un gram de aur, comparativ cu 620,5504 lei în ședința de marți. Diferența este de aproape 4,98 lei pe gram într-o singură zi.

Cursul de referință publicat de BNR nu este același cu prețurile de cumpărare și vânzare practicate de băncile comerciale sau de casele de schimb valutar.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE George Simion, avertisment de la tribuna Parlamentului: „Nu vom vota niciun Guvern până nu îl eliberați pe Călin Georgescu”
15:17
George Simion, avertisment de la tribuna Parlamentului: „Nu vom vota niciun Guvern până nu îl eliberați pe Călin Georgescu”
REACȚIE Florin Cîțu susține că raportul BNR contrazice retorica Guvernului Bolojan: „Statul a consumat pe datorie. Sectorul privat a fost forțat sa plătească nota”
15:11
Florin Cîțu susține că raportul BNR contrazice retorica Guvernului Bolojan: „Statul a consumat pe datorie. Sectorul privat a fost forțat sa plătească nota”
REACȚIE Siegfried Mureșan, mesaj pentru milioanele de români plecați din țară: ”Se vor întoarce când vor găsi în România locuri de muncă bune”
14:52
Siegfried Mureșan, mesaj pentru milioanele de români plecați din țară: ”Se vor întoarce când vor găsi în România locuri de muncă bune”
FLASH NEWS Bolojan a fost huiduit înainte să ia cuvântul în plen: „Dacă respingeţi acest program şi alegeţi din nou criza, cum puteţi susţine că vă interesează ţara?”
14:47
Bolojan a fost huiduit înainte să ia cuvântul în plen: „Dacă respingeţi acest program şi alegeţi din nou criza, cum puteţi susţine că vă interesează ţara?”
REACȚIE PNL lasă deschis scenariul anticipatelor dacă Guvernul Mureșan pică la vot
14:20
PNL lasă deschis scenariul anticipatelor dacă Guvernul Mureșan pică la vot
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Val de indignare la o postare Reuters despre arestarea lui Călin Georgescu: ce a stârnit nemulțumirea susținătorilor
Mediafax
Și-a lăsat copilul SINGUR acasă, cu FEBRĂ, ca să-l susțină pe Călin Georgescu: „Veniți să luptăm!”
Click
Oana Tomoiagă, dezvăluiri despre relația cu Mirela Vaida, după cearta de la Asia Express: „Are gura mare”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Descopera.ro
Practicile de câteva secunde care ne pot îmbunătăți starea de bine
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
FLASH NEWS Preşedintele Nicuşor Dan: În următorul an şi jumătate România va face progrese importante în ceea ce priveşte stocarea energiei
15:04
Preşedintele Nicuşor Dan: În următorul an şi jumătate România va face progrese importante în ceea ce priveşte stocarea energiei
FLASH NEWS Buzoianu face o ultimă încercare de a convinge parlamentarii să voteze guvernul Mureșan. Nu aduce argumente, dar acuză PSD-ul
14:36
Buzoianu face o ultimă încercare de a convinge parlamentarii să voteze guvernul Mureșan. Nu aduce argumente, dar acuză PSD-ul
VIDEO Momentul în care un carabinier a fost lovit accidental de mașina colegilor în timp ce imobiliza un bărbat la Roma
14:16
Momentul în care un carabinier a fost lovit accidental de mașina colegilor în timp ce imobiliza un bărbat la Roma
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Visul dinamoviștilor e la un pas de a se realiza!
14:12
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Visul dinamoviștilor e la un pas de a se realiza!
ULTIMA ORĂ Mesaj scurt al lui Nicușor Dan de la Praga: Sunt șanse ca politicienii să pună capăt crizei politice de la București
14:11
Mesaj scurt al lui Nicușor Dan de la Praga: Sunt șanse ca politicienii să pună capăt crizei politice de la București
FLASH NEWS Sorin Grindeanu îl spulberă pe Siegfried Mureșan de la tribuna Parlamentului: „Bolojan a eșuat lamentabil. De ce am crede că va reuși copia sa”
14:05
Sorin Grindeanu îl spulberă pe Siegfried Mureșan de la tribuna Parlamentului: „Bolojan a eșuat lamentabil. De ce am crede că va reuși copia sa”

Cele mai noi

Trimite acest link pe