Curs valutar miercuri, 30 septembrie 2026. Euro se apropie din nou de record. Dolarul scade, iar aurul se scumpește puternic

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 30 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a crescut ușor și rămâne foarte aproape de maximul istoric înregistrat în urmă cu o săptămână, în timp ce dolarul american a pierdut aproape un ban. Lira sterlină a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele peste două luni, iar gramul de aur s-a scumpit puternic.

Moneda europeană a fost cotată miercuri la 5,2785 lei, în creștere cu 0,0005 lei față de ședința de marți, când BNR stabilise un curs de 5,2780 lei.

Euro se află astfel foarte aproape de recordul de 5,2788 lei atins pe 23 septembrie 2026.

Dolarul scade sub 4,65 lei

Dolarul american a schimbat direcția după creșterea puternică înregistrată în ședința precedentă. BNR a stabilit miercuri un curs de 4,6474 lei pentru un dolar, față de 4,6568 lei marți. Moneda americană a pierdut astfel 0,0094 lei, adică aproape un ban, într-o singură ședință.

Francul elvețian s-a depreciat, la rândul său. Acesta a fost cotat la 5,5754 lei, după ce marți valora 5,5793 lei.

Moneda britanică a ajuns miercuri la 6,1712 lei, în creștere de la 6,1594 lei în ședința precedentă. Este o apreciere de 0,0118 lei, adică de peste un ban. Aceasta este cea mai ridicată cotație a lirei sterline înregistrată după 20 iulie 2026.

Principalele cotații anunțate de BNR pentru miercuri, 30 septembrie 2026, sunt:

1 euro (EUR): 5,2785 lei

1 dolar american (USD): 4,6474 lei

1 franc elvețian (CHF): 5,5754 lei

1 liră sterlină (GBP): 6,1712 lei

100 forinți maghiari (HUF): 1,4406 lei

100 yeni japonezi (JPY): 2,9589 lei

1 gram de aur: 625,5299 lei

Gramul de aur se scumpește cu aproape 5 lei

O creștere importantă a fost înregistrată și de aur. BNR a stabilit pentru miercuri un preț de 625,5299 lei pentru un gram de aur, comparativ cu 620,5504 lei în ședința de marți. Diferența este de aproape 4,98 lei pe gram într-o singură zi.

Cursul de referință publicat de BNR nu este același cu prețurile de cumpărare și vânzare practicate de băncile comerciale sau de casele de schimb valutar.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.