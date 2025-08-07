Prima pagină » Știri politice » DOLIU NAȚIONAL! Ziua înmormântării lui Ion Iliescu. Funeraliile, minut cu minut

07 aug. 2025, 07:00, Știri politice
România își ia adio de la primul președinte al istoriei post-decembriste, Ion Iliescu, care a marcat tranziția țării după căderea comunismului. Este o zi de doliu național, declarată în memoria celui care a condus statul român în momentele sale cele mai tulburi, între 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004. Gândul vă prezintă live principalele evenimente de la funeraliile lui Ion Iliescu.

Ceremonialul de înmormântare se va desfășura cu onoruri militare, în prezența oficialităților, a foștilor și actualilor demnitari, dar și a celor care l-au cunoscut îndeaproape. Atmosfera va fi una de reculegere și respect pentru primul președinte ales democratic după Revoluția din 1989.

Programul înmormântării lui Ion Iliescu

09:00 – 09:50 | Sosirea invitaților
Invitații vor ajunge la Palatul Cotroceni, unde trupul neînsuflețit al fostului președinte se află depus pe catafalc, în Sala Unirii.

10:00 | Moment religios
Un scurt serviciu religios va fi oficiat în prezența apropiaților și a oficialităților. Fotoreporterii acreditați vor avea acces în această etapă.

10:10 | Ceremonia Gărzii la catafalc
Militarii vor aduce onorul celui care a fost comandantul suprem al Armatei Române timp de trei mandate prezidențiale.

10:15 | Moment de reculegere
Participanții vor păstra un minut de tăcere în memoria lui Ion Iliescu.

10:16 | Ridicarea sicriului de pe catafalc
Sicriul va fi purtat către ieșirea oficială din Palatul Cotroceni, pe traseul Sala Unirii – Galeria Basarabilor – Holul de Onoare – Copertină. La Copertină vor fi prezente șiruri de onoare alcătuite din militari ai Forțelor Armate, iar Muzica Militară va intona marșul funebru. În același timp, clopotul Bisericii Cotroceni va bate în semn de doliu.

10:20 | Plecarea cortegiului funerar
Convoiul va porni spre Biserica Cotroceni, unde va avea loc slujba religioasă.

10:30 – 11:30 | Slujba religioasă de înmormântare
În interiorul bisericii accesul va fi restricționat, televiziunea publică TVR asigurând transmisiunea oficială.

11:15 | Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu
În acest timp, pe Platoul Marinescu, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” se pregătește pentru ultimul onor.

11:35 | Cortegiul părăsește Palatul Cotroceni
Traseul include Biserica Cotroceni – Poarta Marinescu, unde va fi amplasat un podium pentru presă.

11:40 | Garda de Onoare prezintă onorul
Militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” vor înclina drapelul național și vor intona Imnul României, în timp ce cortegiul trece în fața lor.

După acest moment, convoiul își va continua drumul pe traseul Bd. Gheorghe Marinescu – Bd. Eroii Sanitari – Bd. Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bd. Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bd. Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Militar Ghencea III.

Ceremonia de la Cimitirul Militar Ghencea III

La sosire, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun, iar Garda de Onoare va prezenta onorul. Înhumarea va avea loc în prezența familiei și a apropiaților, într-un cadru restrâns.

7 august, zi de doliu național

Guvernul a declarat joi, 7 august 2025, zi de doliu național în memoria lui Ion Iliescu. Toate instituțiile și autoritățile publice, centrale și locale, vor arbora drapelul României în bernă. Obligația se aplică și sediilor partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, unităților de învățământ, instituțiilor de cultură și misiunilor diplomatice.

Aceeași măsură este valabilă în punctele de frontieră, aeroporturi, gări, autogări, precum și pe navele ce arborează pavilionul românesc.

De asemenea, posturile de radio și televiziune, dar și instituțiile culturale, își vor adapta programele în concordanță cu această zi de doliu.

Hotărârea a fost adoptată de Guvern și publicată marți seară în Monitorul Oficial. (detalii AICI)

Foto colaj: Mediafax

