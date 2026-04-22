Prima pagină » Știri politice » Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: ”Este evident că nu există o cale ușoară de ieșire din criză în care ne-a aruncat PSD”

Olga Borșcevschi

USR a început consultările cu președintele Nicușor Dan. Din delegația USR fac parte Dominic Fritz, Oana Țoiu, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Diana Stoica (lidera deputaților USR) și Oana Murariu (secretar al Camerei Deputaților).

Vezi galeria foto
6 poze

Update 20:40: USR a ieșit de la consulările cu Nicușor Dan. Dominic Fritz a făcut o serie de declarații: ”Am avut o discuție extrem de lungă și sinceră cu dl. președinte. L-am asigurat că îl susținem pe premierul Ilie Bolojan și am spus că o să continuăm prezența noastră în acest guvern. Este evident că nu există o cale ușoară de ieșire din criză în care ne-a aruncat PSD. I-am exprimat președintelui dorința noastră ca PSD să dea dovadă de responsabilitate pentru această țară. Ne așteptăm ca PSD să își retragă rapid oamenii. Am reiterat că, dacă PSD merge atât de departe încât să voteze o moțiune de cenzură împotriva guvernului, nu va mai putea face parte din guvernul cu noi. USR vede realitatea politică în aceste zile, nu putem trăi într-o realitate paralelă ”, a declarat Dominic Fritz.

De partea președintelui sunt Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, Diana Iancu, consiliera prezidențială pe comunicare, Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale, Alexandru Ciurea, consilier prezidențial pe probleme juridice și Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.

USR, mesaj la unison cu PNL

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au discutat ieri despre strategia pe care o vor aborda în urma deciziei PSD de a retrage sprijinul premierului.

Președintele USR a transmis că USR nu va mai negocia formarea unei majorități cu PSD, dacă social-democrații vor vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Am agreat ca în următoarele zile ne vom coordona foarte strâns. Eu am reiterat poziția USR că susținem premierul Ilie Bolojan, o guvernare orientată către reforme, care a început să facă curățenie. Și am reiterat faptul că dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură, USR nu va mai putea să negocieze refacerea altor majorități nesănătoase Am amintit că USR și PNL au câștigat mai multe voturi la parlamentare decât PSD. Deci visul PSD de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie”, a spus Dominic Fritz.

